Ученые нашли новое доказательство существования Вавилонской башни 1 7.11.2021, 9:10

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Археологам удалось обнаружить необычный строительный материал.

В Библии присутствует несколько рассказов, которые до сегодняшнего дня являются причиной достаточно жарких споров. Одной из таких историй считается Вавилонская башня. Часть специалистов уверены в том, что это не более, чем метафора, а другие считают, что она существовала на самом деле. В Библии говорится о том, что Вавилонская башня была возведена на земле Сеннаар.

Об этом сообщает Express.

Очередные споры начались после того, как археологам удалось отыскать необычный строительный материал. Они нашли кирпич, который, возможно, является частью этой таинственной башни. На одной из сторон данного древнего кирпича есть штамп, содержащий имя Навуходоносора II – царя Нововавилонского царства. Эксперты предполагают, что именно по его инициативе и была построена эта известная во всем мире башня.

В 586 году до нашей эры Иерусалим был атакован царем Навуходоносором II. В его плен попали только те горожане, которые имели хорошее образование или же были высококвалифицированными специалистами в определенной сфере. Всех пленников отправили в Вавилон, который находился на территории современного Ирака, а затем превратили в рабов. Исследователи отмечают, что эти евреи могли быть свидетелями всего процесса строительства Вавилонской башни. Ирвинг Финкель отмечает, что некоторые из первых глав Библий написаны по личным рассказам иудеев, ставших очевидцами тех событий, что происходили в Вавилоне.

На кирпиче, обнаруженном археологами в Ираке, присутствуют следы битума. Данный материал в те времена считался весьма необычным. В Библии говорится, что его применяли как строительный раствор. Подобные данные могут быть окончательным подтверждением того, что Вавилонская башня не выдумка и она существовала на самом деле.

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