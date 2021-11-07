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В Подмосковье без видимой причины произошла массовая драка: видеофакт

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  • 7.11.2021, 10:52
  • 6,134
В Подмосковье без видимой причины произошла массовая драка: видеофакт

Россияне начали бить друг друга просто потому, что их «собралось слишком много».

В подмосковном Домодедове подрались более двух десятков человек. Потасовка попала на видео, запись и комментарий одного из участников событий публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как дерутся десятки людей. Инцидент предположительно случился на улице Гагарина.

По словам одного из участников конфликта, стычка произошла из-за массового скопления людей. Молодой человек отметил, что сначала завязалась драка двое на двое, а затем в ситуацию вмешались новые участники. Кроме того, по его словам, в толпе были слышны выстрелы из травматического оружия.

Сейчас правоохранители выясняют другие подробности инцидента.

Накануне в районе Новые Ватутинки в Новой Москве произошел конфликт между отцом ребенка и еще четырьмя мужчинами. После нападения было возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»), однако глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его на «покушение на убийство», указав, что у нападавших, со слов потерпевшего, при себе был колюще-режущий предмет.

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