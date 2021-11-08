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Греческие медики обманули около 100 тысяч антиваксеров

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  • 8.11.2021, 8:50
  • 16,416
Греческие медики обманули около 100 тысяч антиваксеров
иллюстрационное фото

Сложившуюся ситуацию называют «аферой века».

Полиция выяснила, что десятки тысяч антиваксеров давали взятки медикам, чтобы их вакцинировали «неро» (вода по-гречески). Однако врачи, опасаясь уголовного преследования, кололи им настоящую вакцину от Covid-19, не забывая при этом брать вознаграждение.

По данным греческого телеканала Megatv.com, в афере было задействовано около 100 тыс. антиваксеров, которые платили медикам за псевдопрививку 400 евро.

«Сегодня под постоянными перекрестными проверками инспекторов органов здравоохранения находятся центры вакцинации в Афинах, Кардице в Западной Македонии и нескольких районах Пелопоннеса после бури осуждений и сообщений», — сообщает телевидение.

Портал Tovima.gr констатирует:

«Ситуация патовая: теперь у самых ярых антиваксеров есть антитела, а у докторов — деньги. Но первые не могут обвинить вторых в оказании медицинских процедур без согласия пациента, поскольку тогда им придется признать, что они давали взятку за совершение незаконных действий».

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