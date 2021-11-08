Греческие медики обманули около 100 тысяч антиваксеров

Греческие медики обманули около 100 тысяч антиваксеров20
- 8.11.2021, 8:50
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Сложившуюся ситуацию называют «аферой века».
Полиция выяснила, что десятки тысяч антиваксеров давали взятки медикам, чтобы их вакцинировали «неро» (вода по-гречески). Однако врачи, опасаясь уголовного преследования, кололи им настоящую вакцину от Covid-19, не забывая при этом брать вознаграждение.
По данным греческого телеканала Megatv.com, в афере было задействовано около 100 тыс. антиваксеров, которые платили медикам за псевдопрививку 400 евро.
«Сегодня под постоянными перекрестными проверками инспекторов органов здравоохранения находятся центры вакцинации в Афинах, Кардице в Западной Македонии и нескольких районах Пелопоннеса после бури осуждений и сообщений», — сообщает телевидение.
Портал Tovima.gr констатирует:
«Ситуация патовая: теперь у самых ярых антиваксеров есть антитела, а у докторов — деньги. Но первые не могут обвинить вторых в оказании медицинских процедур без согласия пациента, поскольку тогда им придется признать, что они давали взятку за совершение незаконных действий».