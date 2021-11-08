В Дании ученики на удаленке смогут посещать занятия с помощью роботов 8.11.2021, 12:53

Фото: ericsson.com

На «голове» у робота размещен экран с камерой.

В датских школах появилась возможность использовать робота для виртуального посещения уроков, пишет «Евро пульс».

Благодаря роботу ученики школ, занимающиеся на удаленке (например, из-за инвалидности), могут не только видеть трансляции урока, но и перемещаться по классу, вступать в беседы, а также «выходить» на обед с одноклассниками. Технология позволит ученикам чувствовать себя более вовлеченными в образовательный процесс и школьную жизнь.

Робот представляет собой небольшую машинку на двух колесах. На «голове» устройства размещен экран с камерой, которая транслирует изображение ученика и передает ему картинку с помощью 5G технологии.

Управление роботом полностью контролирует ученик. Для этого ему нужно лишь установить на компьютер или смартфон специальную программу.

Первый образец робота уже начали тестировать в одной из школ. Его получил ученик, который не может посещать уроки из-за болезни легких.

Подобных роботов уже используют в школах Австрии. Там роботы-аватары также «представляют» детей, которые не могут принимать участие в занятиях из-за инвалидности или продолжительной болезни.

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