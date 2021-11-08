В России чиновники получают субсидии на покупку «третьих и шестых квартир» 8.11.2021, 12:57

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Субсидии начали выделять в 2009 году.

"Ветераны умирают в очереди за жильем, а чиновники получают от государства миллионы рублей на покупку третьих, пятых, шестых квартир". Под таким заголовком издание "Важные истории" публикует расследование, проведенное совместно с организацией "Трансперенси Интернешнл – Россия. Оно посвящено госслужащим, получившим субсидии на улучшение жилищных условий. Как утверждается в публикации, чиновники, среди которых есть министр, губернатор и замминистры, были признаны "нуждающимися", несмотря на то что им уже принадлежат квартиры, загородные дома и дачи, сообщает "Радио Свобода".

Авторы расследования напоминают, что российские граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, как правило, десятилетиями стоят в очередях на получение жилья. Но, несмотря на обещания чиновников, квартирами до сих пор не обеспечены даже ветераны Великой Отечественной войны – к началу этого года в многолетней очереди стояли 248 ветеранов, причем многие из них не доживают до получения нового жилья.

Субсидии чиновникам начали выделять в 2009 году. Предполагается, что эта форма поддержки должна помогать госслужащим, которые переехали в другой регион или не имеют собственного жилья. На деле, как утверждается в расследовании, многие российские госслужащие получают субсидии, владея большим количеством недвижимости и сохраняя квартиры в других регионах.

С 2012 года, как утверждается, около 650 российских госслужащих получили субсидии на приобретение жилья. Среди них нынешний министр просвещения Сергей Кравцов. Будучи главой Рособрнадзора, в 2016 году он получил субсидию на 16,6 млн рублей. При этом тогда его семье уже принадлежали три квартиры. На что министр потратил субсидию и как ему удалось доказать, что он нуждается в улучшении жилищных условий, непонятно.

Субсидию на квартиру в Москве получил в 2016 году также нынешний губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев. Этому не помешало наличие у его семьи трех квартир в Красноярске.

Среди других чиновников, воспользовавшихся той же схемой, – Дмитрий Вербовой, заместитель управляющего делами президента России – начальник главного медицинского управления, Одес Байсултанов, заместитель министра спорта России (его называют двоюродным братом Рамзана Кадырова, в 2017 году он задекларировал девять жилых домов общей площадью 1832,8 квадратного метра, что не помешало получению им из бюджета субсидии 30,8 миллиона рублей на покупку еще одного жилья), Алла Манилова, заместитель министра культуры России, Сергей Назаров, заместитель министра экономического развития России, и другие. Ни один из них, как утверждается, не ответил на запрос "Важных историй".

Генеральный директор "Трансперенси Интернешнл – Россия" Илья Шуманов утверждает, что чиновники, по всей видимости, не нарушили букву закона. По его словам, два потенциальных коррупционных механизма заложены в самом постановлении правительства о выделении субсидий на покупку жилья. Во-первых, в постановлении нет срока, в течение которого чиновник должен приобрести недвижимость. Любой служащий может взять деньги и сколько угодно времени хранить их на своих счетах. Во-вторых, работодатель чиновника своим решением может сделать исключение и выделить субсидию, даже если у чиновника в собственности уже имеется какое-то количество домов или квартир.

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