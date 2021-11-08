Польша объявила режим боевой готовности на границе с Беларусью

Польша объявила режим боевой готовности на границе с Беларусью10
- 8.11.2021, 13:23
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Границу охраняют 12 тысяч польских солдат.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польскую границу с Беларусью охраняют 12 тысяч человек. Они приведены в боевую готовность.
Na granicy pełni służbę już ponad 12 tys. żołnierzy. Podnieśliśmy stan gotowości @terytorialsi. Wspólnie ze służbami MSWiA jesteśmy przygotowani do obrony polskiej granicy. https://t.co/1HtsNJEsGU— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 8, 2021
Министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарын в Twitter написал о подготовке массового штурма границы.
«Очень тревожная информация с границы. В Беларуси, недалеко от границы с Польшей, собралась большая группа мигрантов. Они только что двинулись в сторону польской границы. Они попытаются массово пройти в Польшу», — написал Жарын.
По его словам, в группе преобладают молодые мужчины.
«Началась крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу», — добавил он.
Сегодня появились видео, как сотни мигрантов движутся к границе Польши под конвоем белорусских силовиков. Видео были сняты недалеко от пограничного перехода Брузги.
Напомним, режим Лукашенко свозит в страну нелегалов, которых затем направляет на границу с ЕС. Мигрантов используют в качестве оружия в гибридной войне со странами-соседками.