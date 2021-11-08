Ученые выяснили особенности формирования антител к коронавирусу 8.11.2021, 13:35

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Специалисты в очередной раз подчеркнули важность вакцинации.

Канадские ученые установили, что у многих пожилых людей, перенесших COVID-19 в начале пандемии, в отличие от молодых, до сих пор сохраняется иммунитет, который хорошо защищает против дельта-варианта, а также то, что вакцинированные имеют более высокий уровень антител, чем переболевшие, а переболевшие и затем вакцинированные — еще более высокий, по сравнению с просто вакцинированными. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports, пишут РИА «Новости».

Большинство исследований оценивают уровни антител у вакцинированных и переболевших COVID-19 в средней и тяжелой формах. Ученые из Монреальского университета решили сравнить степень иммунной защиты у трех групп населения: переболевших в легкой или бессимптомной форме, вакцинированных и переболевших в легкой форме и затем вакцинированных.

Исследование началось в 2020 году, еще до появления штаммов бета, гамма и дельта. В больнице Университета Лаваль обследовали 32 взрослых канадца, у которых две-три недели назад диагностировали COVID-19 с помощью ПЦР-тестирования, но в госпитализации они не нуждались. Затем, в течение года, ученые наблюдали, как меняется уровень антител у участников по мере появления новых штаммов коронавируса. За это время некоторые пациенты прошли вакцинацию. Данные сравнивали с контрольной группой, составленной из тех, кто не болел COVID-19.

Результаты показали, что у тех, кто получил вакцину Pfizer BioNTech или AstraZeneca, уровень антител был значительно выше, чем у инфицированных людей, а из переболевших высокие титры дольше сохранялись у пожилых.

"У всех, кто был инфицирован, вырабатывались антитела, но у пожилых людей их было больше, чем у взрослых в возрасте до 50 лет, — приводятся в пресс-релизе Монреальского университета слова одного из руководителей исследования Жана-Франсуа Массона (Jean-François Masson), профессора химического факультета. — Через 16 недель после постановки диагноза антитела все еще присутствовали в их кровотоке".

Антитела, вырабатываемые после заражения исходным, нативным штаммом вируса, также реагировали на варианты SARS-CoV-2, которые появлялись в последующих волнах, а именно бета, гамма и дельта, но в меньшей степени — сокращение эффективности антител к белкам новых штаммов составило от 30 до 50 процентов.

Авторы также отметили, что у человека, перенесшего COVID-19 в легкой форме, после вакцинации уровень антител удваивается, а вновь образовавшиеся антитела лучше предотвращают взаимодействие между S-белком вируса и рецепторами ACE-2, через которые коронавирус проникает в клетки.

В одном случае у переболевшего ранее мужчины возрастом 49 лет после инфекции исходным штаммом вообще не было антител против варианта дельта, а после вакцинации они появились.

"Это говорит о том, что вакцинация увеличивает защиту от дельта-варианта среди людей, ранее инфицированных нативным штаммом", — отмечает Массон.

Ученые продолжат свои исследования, чтобы определить лучшую комбинацию антител для эффективной защиты от всех вариантов коронавируса.