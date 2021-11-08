Польша перебрасывает на границу антитеррористические подразделения 22 8.11.2021, 14:54

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иллюстрационное фото charter97.org

Идут попытки прорвать границу силой.

Пограничная служба Польши сообщает, что группы нелегальных мигрантов предпринимают попытки силового пересечения границы. Пока на территорию Польши они не попали.

На границу направлены антитеррористические подразделения.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польскую границу с Беларусью охраняют 12 тысяч человек. Они приведены в боевую готовность.

Министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарын в Twitter написал о подготовке массового штурма границы.

«Очень тревожная информация с границы. В Беларуси, недалеко от границы с Польшей, собралась большая группа мигрантов. Они только что двинулись в сторону польской границы. Они попытаются массово пройти в Польшу», — написал Жарын.

По его словам, в группе преобладают молодые мужчины.

«Началась крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу», — добавил он.

Сегодня появились видео, как сотни мигрантов движутся к границе Польши под конвоем белорусских силовиков. Видео были сняты недалеко от пограничного перехода Брузги.

Напомним, режим Лукашенко свозит в страну нелегалов, которых затем направляет на границу с ЕС. Мигрантов используют в качестве оружия в гибридной войне со странами-соседками.

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