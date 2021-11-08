Нелегалы пошли на штурм польской границы 46 8.11.2021, 15:19

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Польским силовикам удалось отбить атаку.

Польские пограничники опубликовали видео, на котором мигранты пытаются штурмовать забор на белорусско-польской границе.

Сообщается, что польским силовикам удалось отбить атаку.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польскую границу с Беларусью охраняют 12 тысяч человек. Они приведены в боевую готовность.

Министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарын в Twitter написал о подготовке массового штурма границы.

«Очень тревожная информация с границы. В Беларуси, недалеко от границы с Польшей, собралась большая группа мигрантов. Они только что двинулись в сторону польской границы. Они попытаются массово пройти в Польшу», — написал Жарын.

По его словам, в группе преобладают молодые мужчины.

«Началась крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу», — добавил он.

🔴 PILNE | Polskie służby udaremniły próbę siłowego przedarcia się na polską stronę przez migrantów na południe od przejścia granicznego w Kuźnicy. Sytuacja została opanowana. pic.twitter.com/iJNvufd524 — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 8, 2021

PSG Kuźnica:

Kolejne liczne grupy migrantów podprowadzane są przez białoruskie służby do linii granicy 🇵🇱🇧🇾. Migranci podejmują pierwsze próby siłowego forsowania granicy. Jesteśmy na miejscu @Straz_Graniczna, @PolskaPolicja ,@MON_GOV_PL #TrzymamyStraz pic.twitter.com/AM334Q1SiB — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 8, 2021

Сегодня появились видео, как сотни мигрантов движутся к границе Польши под конвоем белорусских силовиков. Видео были сняты недалеко от пограничного перехода Брузги.

Напомним, режим Лукашенко свозит в страну нелегалов, которых затем направляет на границу с ЕС. Мигрантов используют в качестве оружия в гибридной войне со странами-соседками.

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