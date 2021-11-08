Россия заблокировала встречу министров нормандской четверки 11 ноября 8 8.11.2021, 16:48

12,266

ФОТО: УКРИНФОРМ-UATV

Москва продолжает уклоняться от проведения саммита, продавливая принятие своей версии итогового документа.

Париж предлагал провести встречу нормандской четверки на уровне министров 11 ноября, но Москва от этого предложения отказалась, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Предложение прозвучало на встрече Лаврова с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, пишет zn.ua.

29 октября российская сторона передала коллегам в Берлин, Париж и Киев свой вариант проекта итогового документа, в котором урегулирование ситуации на Донбассе предлагается на условиях Кремля.

«Я ему (Ле Дриану – ред.) сказал, что, во-первых, мы хотели бы получить реакцию наших коллег на содержательные предложения, потому что именно содержательная сторона дела имеет приоритет, а не протокольная договоренность, (…) сигнал, что нормандский формат работает. Нам такие показушные выступления не нужны», - цитирует Лаврова «Интерфакс».

На тот момент французская сторона еще не успела ознакомиться с предложением, но министр подчеркнул готовность провести встречу 11 ноября.

В свою очередь Лавров заявил, что Москва «ждет реакции на предложение», и принять участие в заседании 11 ноября он не смог бы, «даже если бы эти договоренности уже бы созрели», так как эта дата у него уже распланирована

«Тем не менее вновь на днях мы получили совместное послание министров иностранных дел Германии и Франции, где это 11 ноября обозначено чуть ли не как безальтернативная дата. (…) Так что мы направили дополнительные аргументы в пользу того, чтобы все-таки заняться не планированием каких-то мероприятий для галочки, а заняться существом вопроса», - подчеркнул он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».