102-летняя белоруска вакцинировалась от коронавируса 5 8.11.2021, 17:00

2,632

Долгожительница сама попросила соцработника записать ее на вакцинацию.

102-летняя жительница городского поселка Лынтупы Валентина Ивановна Рыбцова попросила соцработника записать ее на вакцинацию, сообщает «Онлайнер».

Валентина Ивановна за жизнь болела мало. Теперь она с интересом смотрит передачи, читает материалы, где рассказывают о коронавирусе.

«Когда заговорили о необходимости вакцинации, не сомневалась, что эта мера действенная. Ведь прививки и раньше спасали от тяжелых заболеваний. Поэтому долгожительница попросила соцработника записать ее на вакцинацию», — говорится в сообщении газеты.

Медработники лынтупской поликлиники обследовали пациентку и, не выявив противопоказаний, поставили прививку. Несколько дней врач наблюдал за самочувствием женщины. Как говорит сиделка Валентины Ивановны, осложнений доктор не обнаружил. Второй этап вакцинации Валентина Рыбцова пройдет по графику — в ноябре.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».