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Замглавы МВД Польши: На границе идет бой

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  • 8.11.2021, 18:12
  • 42,024
Замглавы МВД Польши: На границе идет бой

Польша защищается от нападения мигрантов, которых направляет и готовит Лукашенко.

Напряжение на границе Польши и Беларуси нарастает.

- В эти минуты под Кузницей идет бой. Пограничная служба, полиция и Войско Польское защищают границу от нападения мигрантов, которых направляет и готовит Лукашенко», — написал заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик.

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