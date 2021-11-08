Замглавы МВД Польши: На границе идет бой

Замглавы МВД Польши: На границе идет бой39
- 8.11.2021, 18:12
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Польша защищается от нападения мигрантов, которых направляет и готовит Лукашенко.
Напряжение на границе Польши и Беларуси нарастает.
- В эти минуты под Кузницей идет бой. Пограничная служба, полиция и Войско Польское защищают границу от нападения мигрантов, которых направляет и готовит Лукашенко», — написал заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик.
W tej chwili pod Kuźnicami trwa regularna bitwa. Straż Graniczna, Policja i Wojsko Polskie bronią naszej Granicy przed atakiem migrantów inspirowanym i przygotowanym przez Łukaszenkę.— Maciej Wąsik 🇵🇱 (@WasikMaciej) November 8, 2021
Pamiętajcie, polskie służby bronią nas, ale potrzebują naszego wsparcia! Nie żałujcie Im tego!