Мигранты разбивают палатки возле границы с Польшей

Мигранты разбивают палатки возле границы с Польшей23
- 8.11.2021, 18:41
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Минобороны Польши сняло с вертолета палаточный лагерь.
Министерство обороны Польши сняло с вертолета палаточный лагерь мигрантов и опубликовало видео в своем Twitter.
Służbom MSWiA i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę sforsowania granicy. Obecnie migranci rozbili obóz w rejonie Kuźnicy. Są cały czas pilnowani przez białoruskie służby. pic.twitter.com/IpP0wdPXhC— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 8, 2021
В 2021 году граничащие с Беларусью страны ЕС зафиксировали резкий рост нелегальной миграции с белорусской территории. Польша, Литва и Латвия обвинили режим Лукашенко в том, что он специально доставляет мигрантов к внешним границам ЕС, создавая там кризисную ситуацию.