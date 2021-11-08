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Мигранты разбивают палатки возле границы с Польшей

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  • 8.11.2021, 18:41
  • 12,130
Мигранты разбивают палатки возле границы с Польшей

Минобороны Польши сняло с вертолета палаточный лагерь.

Министерство обороны Польши сняло с вертолета палаточный лагерь мигрантов и опубликовало видео в своем Twitter.

В 2021 году граничащие с Беларусью страны ЕС зафиксировали резкий рост нелегальной миграции с белорусской территории. Польша, Литва и Латвия обвинили режим Лукашенко в том, что он специально доставляет мигрантов к внешним границам ЕС, создавая там кризисную ситуацию.

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