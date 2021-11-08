Глава Еврокомиссии призвала расширить санкции против режима Лукашенко 6 8.11.2021, 22:38

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Урсула фон дер Ляйен

Фото: Bloomberg

ЕС также может ввести санкции против авиакомпаний третьих стран из-за ситуации с мигрантами.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС окончательно утвердить расширенный режим санкций в отношении властей Беларуси. Она заявила, что санкции должны быть расширены за миграционный кризис.

"Белорусские власти должны понять, что давление на ЕС таким циничным способом через инструментализацию мигрантов не поможет им добиться успеха в своих целях... Я призываю государства-члены окончательно утвердить расширенный режим санкций в отношении белорусских властей, ответственных за эту гибридную атаку", - заявила она.

Глава Еврокомиссии добавила, что ЕС изучит возможности применения санкций, в том числе путем внесения в "черный список", к авиакомпаниям третьих стран, которые активно занимаются торговлей людьми.

"Еврокомиссия совместно с ООН и ее специализированными агентствами изучит вопрос о том, как предотвратить разрастание гуманитарного кризиса и обеспечить безопасное возвращение мигрантов в страну происхождения при поддержке национальных властей", - добавила фон дер Ляйен.

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