Литва ввела режим чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью районах 1 9.11.2021, 10:23

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С инициативой выступило Министерство внутренних дел страны.

Правительство Литвы одобрило введение в приграничных с Беларусью районах режима чрезвычайного положения.

С инициативой выступило Министерство внутренних дел страны — в связи с большим потоком легальных мигрантов на белорусско-польской границе и угрозы этой ситуации для Литвы, сообщает delfi.lt.

Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщила министр внутренних дел Агне Билотайте.

"С учетом этой действительно серьезной ситуации предложением МВД является введение чрезвычайного положения. Это предложение должно рассмотреть правительство и принять решение", – сказала она.

"Мы следим за тем, что происходит на польско-белорусской границе, и, конечно, это означает, что мы можем также ожидать подобных вторжений и атак, поэтому все наши ведомства должны максимально подготовиться, то есть максимальные силы наших должностных лиц, армии в данный момент передислоцированы с учетом определенной специфики. Наши ведомствам обсудили возможные сценарии и соответствующую возможную тактику", – сказала министр.

Напомним, что вчера режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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