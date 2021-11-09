Как реагирует международное сообщество на ситуацию на белорусско-польской границе 1 9.11.2021, 10:30

4,192

Западные страны поддержали польское правительство.

После эскалации миграционного кризиса на белорусско-польской границе 8 ноября, когда толпа из более чем двух тысяч мигрантов пыталась прорваться на территорию Польши, международное сообщество выразило солидарность с польскими властями и вновь отметило факт того, что режим Лукашенко ведет жесткую «гибридную войну» с помощью мигрантов против всего Евросоюза.

«Белсат» собрал высказывания представителей разных стран и организаций насчет ситуации на границе.

О чем говорили в международных организациях?

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен расценила приток мигрантов в Евросоюз как «гибридное нападение» и призвала страны сообщества как можно скорее утвердить новые санкции в отношении Минска.

Урсула фон дер Ляйен.

Фото: European People’s Party / Flickr

«Я призываю страны ЕС наконец утвердить расширенный санкционный режим против властей Беларуси, ответственных за гибридное нападение. Белорусские власти должны понять, что давление на Европейский союз путем циничного использования мигрантов не поможет им достичь их целей».

Также она заявила, что Евросоюз запросит помощь агентств ООН в репатриации мигрантов, прибывающих через границу с Беларусью.

Прокомментировал ситуацию на границе и официальный представитель Еврокомиссии по внутренним делам Адальберт Янц:

«Попытки проникновения со стороны Беларуси еженедельно совершают около трех тысяч человек. Это затяжной кризис, который Лукашенко использует для дестабилизации в Евросоюзе, для разрушения тех ценностей, которых придерживаются в ЕС. Мы неоднократно заявляли о жесткой позиции ЕС в случае использования людей в политических целях. Это неприемлемо».

Беларусь использует «гибридную тактику» в виде мигрантов на границе с ЕС. Об этом заявил журналистам представитель НАТО:

«Использование мигрантов режимом Лукашенко в качестве гибридной тактики является недопустимым», – отметил представитель альянса.

Между тем бывший глава Европейской комиссии, экс-премьер Польши и нынешний лидер оппозиции Дональд Тускпредложил правительству задействовать статью 4 Североатлантического договора НАТО, которая предусматривает, что «стороны будут совместно консультироваться всякий раз, когда, по мнению любой из них, будут поставлены под угрозу территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон».

Дональд Туск.

Фото: European People’s Party / Flickr

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает против использования мигрантов в политических целях:

«Есть ряд фундаментальных принципов – люди никогда не должны быть использованы как инструмент для достижения политических целей, особенно если они находятся в уязвимом положении, либо они ищут убежища или безопасности. Соответствующие принципы изложены в Конвенции о беженцах от 1951 года, и они должны уважаться всеми».

Поддержка западных стран

В Литве предлагается ввести режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на белорусско-польской границе. Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните говорит: «ужасно видеть, как официальные лица Беларуси толкают мигрантов к польской границе. Презрение Лукашенко к международному праву выходит на новый опасный уровень».

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис:

«Гибридная атака, организованная режимом Минска против Польши, Литвы и ЕС, призвана спровоцировать напряженность, разделить нас и представить Европу как неэффективную или бесчеловечную. Европейские границы будут защищены, нуждающихся в помощи получат помощь. Нас не будут заставлять».

Министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис.

Фото: armradio.am

Соединенные Штаты также встревожены известиями о ситуации на границе между Беларусью и Польшей.

«Мы обеспокоены фотографиями и сообщениями с границы между Беларусью и Польшей. США решительно осуждает использование в политических целях властями Беларуси и принуждение уязвимых людей, равно как и негуманную организацию миграционных потоков. Мы призываем режим в Минске немедленно прекратить кампанию по формированию миграционных потоков в Европу. Пока власти будут отказываться выполнять свои международные обязательства, подрывать мир и безопасность в Европе, продолжать преследовать людей, мы продолжим оказывать давление на Александра Лукашенко», – указал руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Штеффен Зайберт, официальный представитель правительства Германии:

«Белорусский режим использует беженцев и мигрантов подлым с политической и человеческой точки зрения способом. И Европа будет вместе противостоять этой гибридной атаке, которая продолжается».

Заместитель председателя фракции «Христианско-демократический союз Германии» в Бундестаге Йохан Вадефуль заявил:

«Теперь ЕС должен наконец показать свои зубы и использовать эффективные инструменты. К авиакомпаниям, участвующим в доставке мигрантов в Беларусь, должны быть применены немедленные санкции».

Вадефуль также призвал подвергнуть санкциям государства, которые «явно или не явно» участвуют в перемещении мигрантов в Беларусь. Депутат настаивает на том, чтобы Александру Лукашенко не сошел с рук «его акт современной контрабанды».

В МИД Австрии также прокомментировали ситуацию с мигрантами на границе Польши:

«Мы обеспокоены недавним увеличением числа попыток незаконного пересечения границы. Австрия полностью солидарна с затронутыми странами ЕС, граничащими с Беларусью».

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала опубликованные видеозаписи с мигрантами на границе Беларуси и Польши свидетельством усиления гибридной атаки Минска на ЕС: «Очень тревожные видео из Беларуси – массы людей вытесняются к границе Польши. Александр Лукашенко усиливает свою гибридную атаку на границу ЕС и НАТО, серьезно нарушая международное право».

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Фото: rus.delfi.ee

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».