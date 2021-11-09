Россия вышла на первое место в мире по смертности от COVID-19 6 9.11.2021, 16:39

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Суточный рекорд — 1195 летальных исходов за сутки.

Четвертая волна Covid-19, ударившая осенью 2021 года, впервые за все время пандемии сделала Россию мировым лидером по текущему числу смертей, пишет finanz.ru.

За неделю с 1 по 7 ноября, согласно статистике оперативного штаба и данным Всемирной организации здравоохранения, в стране от Covid-19 скончались 8276 человек - на 338 человек больше, чем неделей ранее.

Рекорд был установлен 4 ноября - 1195 летальных исходов за сутки. К концу недели показатель чуть снизился, до 1188 в субботу, 6 ноября, и 1179 в воскресенье, 7 ноября. Но этого оказалось недостаточно, чтобы оставить на первом месте прежнего лидера - США.

В Штатах за минувшую неделю, под данным ВОЗ, был зафиксирован 8101 летальный исход. По сравнению с предыдущей неделей число смертей упало на 15%, или 1449 случаев.

Cмертность в США устойчиво снижается с конца сентября, а ее текущее значение - на минимуме за два месяца. Причем в отличие от России американская четвертая волна не принесла рекордов летальности: максимальные показатели - более 2,5 тысяч человек в день - были зафиксированы в третью и четвертую недели сентября и оказались почти вдвое ниже январского пика, когда в отдельные дни умирали более 4,5 тысячи человек.

На рекордную в мире смертность Россия вышла даже по данным оперативного штаба, которые стабильно ниже окончательной официальной цифры, которую с задержкой в месяц публикует Росстат.

Его последние данные - за сентябрь - зафиксировали 39638 летальных исходов с установленным диагнозом коронавирусной инфекции (на 628% больше, чем в тот же месяц год назад).

Это означает, что с Covid-19 умирали в среднем 1,3 тысячи человек в день, хотя оперштаб ни разу не зафиксировал в сентябре больше 900 смертей.

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