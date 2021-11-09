Правозащитники о действиях Лукашенко на границах ЕС: Преступление против человечества 10 9.11.2021, 17:02

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Фото: Getty Images

С заявлением выступила организация International Society for Human Rights.

Влиятельное «Международное общество защиты прав человека» (International Society for Human Rights) из Франкфурта-на-Майне классифицировала вчерашние действия белорусских властей на границе с Польшей как «преступление против человечества» и «акт войны против Европы».

На это в своем Telegram-канале обратил внимание белорусский историк Александр Фридман.

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