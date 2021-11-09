Лукашенко угрожает соседним странам «вмешательством РФ» 39 9.11.2021, 18:49

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Обезумевший диктатор использует мигрантов как живой щит.

Лукашенко угрожает соседним странам «вмешательством России», если те попытаются оттеснить нелегальных мигрантов от своих границ.

«Мы не задираемся, потому что мы знаем, что если, не дай Бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава», - цитирует Лукашенко БелТА.

Накануне конвой пограничников согнал к белорусско-польской границе сотни беженцев с Ближнего Востока, колонна пыталась прорваться через границу. В ответ Варшава объявила состояние боевой готовности.

Лукашенко использует искусственно созданный миграционный кризис для давления на Европу, добиваясь снятия санкций. СМИ писали о том, что многие мигранты приехали в страну по приглашению фирм, связанных с окружением и семьей Лукашенко.

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