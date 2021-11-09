Правила русского языка предложили дополнить рэпом, рэкетом и киллером 5 9.11.2021, 19:07

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Авторы указывают, что действующие сейчас «Правила русской орфографии и пунктуации» были созданы еще в 1956 году.

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов РФ появился документ, предлагающий обновить правила русского языка. Его авторы из правительственной комиссии указывают, что правила орфографии и пунктуации были утверждены в 1956 году, а с тех пор появились не только новые слова (в документе в качестве примера приведены слова киллер, дилер, риелтор, каршеринг), но и конструкции, которые до сих пор никак не регламентированы, а потому возникают вопросы с их написанием, передает РБК.

Например, в правилах 1956 года указаны только три слова, в которых после твердого согласного можно писать букву э (мэр, пэр и сэр). Между тем в современном языке есть такие слова как рэп, рэкет и пленэр. А в слове мэтр буква э и вовсе необходима, чтобы не путать его с метром.

«Очевидно, правила 1956 года нуждаются в некотором пересмотре. Он вполне оправдан и даже необходим. Принятие поправок, уточнений и дополнений к правилам правописания, утвержденным уже более чем 60 лет назад, — дело совершенно естественное: письмо должно, хотя и с отставанием, но все же следовать за языком», — говорится в документе.

Правительственная комиссия по русскому языку была создана в августе прошлого года по поручению Владимира Путина. В нее вошли 43 человека, в том числе ректоры СПбГУ и МГУ им. Ломоносова Николай Кропачев и Виктор Садовничий, заместитель руководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович, заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов и заместитель главреда МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева. Председателем комиссии стал министр просвещения Сергей Кравцов.

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