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Литва вводит чрезвычайное положение на границе с Беларусью

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  • 9.11.2021, 20:14
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Литва вводит чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Литовский сейм одобрил введение режима ЧП с 00.00 вторника.

Литовский сейм одобрил введение режима чрезвычайного положения на границе с Беларусью с 00.00 вторника, сообщает пресс-служба Сейма.

Чрезвычайное положение вводится в связи с напряженной ситуацией на белорусско-польской и белорусско-литовской границе.

Режим чрезвычайного положения будет действовать месяц, он вводится на границе с Беларусью и на территориях на расстоянии пяти километров от границы.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отметила, что ЧП вводится впервые в истории Литвы после восстановления независимости.

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