Литва вводит чрезвычайное положение на границе с Беларусью

Литва вводит чрезвычайное положение на границе с Беларусью2
- 9.11.2021, 20:14
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Литовский сейм одобрил введение режима ЧП с 00.00 вторника.
Литовский сейм одобрил введение режима чрезвычайного положения на границе с Беларусью с 00.00 вторника, сообщает пресс-служба Сейма.
Чрезвычайное положение вводится в связи с напряженной ситуацией на белорусско-польской и белорусско-литовской границе.
Режим чрезвычайного положения будет действовать месяц, он вводится на границе с Беларусью и на территориях на расстоянии пяти километров от границы.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отметила, что ЧП вводится впервые в истории Литвы после восстановления независимости.