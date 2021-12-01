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Польша закрыла приграничную зону с Беларусью

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  • 1.12.2021, 8:13
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Польша закрыла приграничную зону с Беларусью
фото: epa

Ограничения введены на три месяца.

Вчера вечером президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к закону об охране восточной границы.

Были подписаны три постановления, главный из них: о введении временного запрета на пребывание посторонних на определенной территории в приграничной зоне, сообщает министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский. Запрет вводится на три месяца.

Запрет охватывает 183 населенных пункта, расположенных на границе с Беларусью на расстоянии около 3 км от нее. Срок действия распоряжения — с 1 декабря текущего года по 1 марта 2022 года.

Запрет не касается местных жителей указанных территорий, а также тех, кто работает в этой зоне, занимается решением административных вопросов или участвует в богослужениях, бригад скорой помощи и других экстренных служб экстренной помощи, дежурных офицеров и солдат.

Согласно распоряжениям, опубликованным на сайте собрания законов Польши, на этой территории также запрещается ношение любого вида оружия.

Отдельным документом расширяется список специальных средств, которые стоят на вооружении Пограничной стражи Польши: к электрошокерам, слезоточивым гранатам и другим средствам доставки выводящих из строя веществ добавляются ранцевые инструменты.

На определенный период времени и на определенных условиях командующий пограничной службой сможет разрешить другим людям, в частности журналистам, находиться на указанной территории.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

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