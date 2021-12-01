В Беларуси произошел массовый отток учителей и бегство студентов за границу 9 1.12.2021, 18:35

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Как за год изменилось белорусское образование.

Что стало за год с экономикой, образованием, бизнесом и другими важными для жизни белорусов сферами? «Радыё Свабода» подытоживает вместе с экспертами в пяти итоговых интервью. На этот раз поговорили об образовании.

Что меняется в белорусском образовании:

С первого сентября этого года в школах ввели должность военруков. Это учителя, которые занимаются патриотическим воспитанием учеников.

В школах ввели факультатив по духовной культуре и патриотизме, а также факультатив о правах человека.

Оплата обучения в белорусских вузах в этом году выросла на 10%.

В этом году после набора в вузы остались вакантными почти полтысячи мест.

Более 8% столичных выпускников уехали учиться за границу.

С 2023 года в Беларуси совместят централизованное тестирование и выпускные экзамены. Это будет единый государственный экзамен по математике и одному из государственных языков в формате централизованного тестирования.

Сколько учителей ушло из школы и сколько студентов уехали за границу, как в последнее время изменилась система образования Беларуси, рассказал эксперт по образованию, науке и инновациям Андрей Лаврухин.

— Что за год изменилось в системе образования?

— За год система стала более репрессивной. В вузах ввели новых проректоров для идеологического контроля. Мы видели, как администрация содействует силовикам, которые могут хватать студентов прямо в здании вуза. Это и увольнения преподавателей, и массовые отчисления студентов. Мы увидели побег студентов, которые опасаются преследования. Высшая школа стала местом, где опасно получать образование. Это место, где нужно контролировать даже свою одежду. Мы знаем случаи, когда студентов хватали за красно-белые носки. Это новый уровень репрессий в вузах.

Прежде всего высшая школа в Беларуси сейчас опасна для граждан Беларуси.

«Школы пострадают от санкций»

— А что со средней школой?

— Аналогичные тенденции и в средней школе. Это и введение турникетов, введение военруков, введение факультативов по патриотическому воспитанию. Это конфликтная социальная среда, где власть работает на повышение градуса конфликта в обществе. Школа была местом, где проводились выборы, более 50% учителей работали в комиссиях. Политизация средней школы достигла более высокого уровня, чем раньше.

Учреждения образования превратились в паноптикумы, где все за всеми внимательно следят. Все понимают риски, когда кто-то на кого-то даст какую-то информацию. В такой среде это может быть фактически доносом.

Также для системы образования будут экономические последствия от санкций. Система образования финансировалась всегда по остаточному принципу, а теперь мы будем наблюдать, как недофинансирование системы образования станет очевидным. Мы уже видим отток учителей из школ - такого количества вакансий, как сейчас, не было никогда.

Учителя не выдерживают давления и уходят. Много вакансий для учителей физики, химии, математики. Это уже приобретает эпидемический характер.

«2,5 тысячи студентов уехали по причине политики»

- Насколько велик отток кадров из университетов?

— Полагаю, что если говорить о преподавателях, то счет идет на десятки. Что касается студентов, то точных данных нет, но, по моим подсчетам, около 5 тысяч студентов уехали в этом году. Из них не меньше половины - конкретно по политическим мотивам.

Уехало и немало абитуриентов, об этом говорит количество бюджетных мест, оставшихся после набора. Там есть ряд специальностей, по которым всегда был недобор, но все-таки такого количества незанятых бюджетных мест не было никогда.

— При этом Беларусь все еще остается в Болонском процессе?

— Болонский процесс не предусматривает процедуры исключения. 19 ноября прошлого года прошла конференция министров Европейского пространства высшего образования, на ней должны были суммироваться результаты «дорожной карты» для Беларуси. События 2020 года все поменяли. На конференции не присутствовал министр образования Беларуси, присутствовала заместитель. Главной темой были репрессии. Было предложено тремя странами сделать резолюцию по Беларуси, в которой бы осуждалось нарушение ценностей европейского пространства высшего образования. Но эту резолюцию заблокировали Россия и Франция.

Никаких санкций для Беларуси не предложили, Беларусь остается в Болонском процессе.

— В Беларуси все еще работают частные школы. Стоит ли опасаться, что их начнут проверять или закрывать?

— Угроза была озвучена, но не была реализована. Однако никто не может гарантировать, что эта тенденция не возобновится. Понятно, что власти в любой момент могут закрыть такие школы. В условиях города школы переполнены. Если закрывать частные школы, будут проблемы. Возможно, сами чиновники учат своих детей в частных школах.

«Несмотря на все проблемы, средняя школа остается хорошей»

— Как на сегодня можно оценить среднюю и Высшую школу в Беларуси по 10-балльной шкале?

— В 2018 году Беларусь впервые приняла участие в исследовании PISA — международной программе оценки образовательных достижений учащихся. Исследование оценило среднюю школу на»хорошо". Но было отмечено несколько моментов, связанных с социальным неравенством. Так, ученики из более состоятельных семей имеют доступ к репетиторам. Второй негативный момент связан с дефицитом креативных навыков. Это понятно, ведь в школе важна прежде всего дисциплина, а креативные вещи не одобряются.

Средняя школа, несмотря на все политические проблемы, остается хорошей. Ее можно оценить на 6-7 баллов.

Насчет высшей школы исследований не было. Моя личная оценка - с вузами дело стоит хуже, чем со средней школой. Очевидно падение качества образования и преподавательского состава. Я бы оценил на 5 по 10-балльной шкале. В международные рейтинги вузов попадают БГУ, БГУИР и БНТУ. И в этих рейтингах они далеко от ведущих вузов наших соседей, они конкурируют разве что с региональными российскими вузами.

За время, пока Беларусь имитировала реформы, в соседних странах эти реформы все же провели. В результате сейчас очевидны симптомы деградации высшего образования в Беларуси.

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