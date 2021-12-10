Сокуров предложил Путину «отпустить» из России регионы Кавказа 10 10.12.2021, 19:03

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Александр Сокуров

Кинорежиссер поругался с президентом РФ на встрече с СПЧ.

Во время встречи Совета по правам человека (СПЧ) с президентом РФ у Владимира Путина произошел конфликт с режиссером Александром Сокуровым, который в своем выступлении говорил о том, что Россию надо менять, что в стране есть много проблем, которые не решаются, и их нельзя закапывать в песок. Север.Реалии пересказывают беседу режиссера и президента.

Что сказал Сокуров

По мнению Сокурова, республики в составе России носят "национальный характер", у них есть свои "армии" и даже "появился падишах". "Есть федерация, а куда делась Россия?" – спросил он.

В качестве примеров нерешаемых проблем на Кавказе Сокуров привел чечено-ингушский конфликт из-за передвижения границы между республиками в пользу Чечни, назвал несправедливым так называемое "ингушское дело", по которому сидят местные старейшины, а также резко выразился о чеченском "халифате", дав понять, что считает его существование внутри страны недопустимым.

Сокуров предположил, что в федерации "русских многие начинают не любить". "С нами хотят расстаться", – сказал режиссёр, сославшись на мнения его собеседников с Кавказа. "Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве", – сказал он.

Кроме того, Сокуров сказал, что "у нас на довольствии в нашем полку и Беларусь, Южная Осетия, Абхазия".

Сокуров упомянул о "политизации" силовых органов в стране, о том, что не следует преследовать молодых людей за активную гражданскую позицию, о необходимости "активной сильной оппозиции" и о том, что надо прекратить преследования некоммерческих организаций.

Режиссер также высказался о судьбе одной из деревень в Ленинградской области, которой 500 лет, но которую хотят сравнять с землей из-за бизнес-интересов.

Он напомнил Путину про покончившую с собой журналистку Ирину Славину, про историка Юрия Дмитриева, сидящего, по мнению правозащитников, по надуманным обвинениям, про дискриминацию СМИ и НКО, которые признают "иностранными агентами", а также про то, что из страны уезжает молодежь. Сокуров упомянул в своем выступлении и правозащитный центр "Мемориал", который признали "иностранным агентом" и который требует ликвидировать прокуратура. Он призвал президента подумать, что же неправильно со страной, где все это происходит.

Как отреагировал Путин

Президент Владимир Путин назвал выступление Александра Сокурова манифестом, который является "набором проблем и набор страхов, которые есть у какой-то части наших граждан".

- Например, вы сказали о том, что все республики носят национальный характер теперь. А разве раньше было иначе? Разве при Советском Союзе было по-другому? Вы сказали "давайте отпустим всех, кто с нами не хочет жить". Откуда вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет? - сказал Путин.

- А давайте проверим?! - ответил Сокуров.

После этого Путин сказал, что этот вопрос проверяли во время голосования по Конституции - регионы России и, в частности, Кавказа не хотят и не демонстрируют сепаратистских настроений.

"Разве это будет тогда Россия, которая создавалась, как многонациональная и как многоконфессиональная страна? Вы хотите нас превратить в Московию? Ну в НАТО так хотят сделать", - сказал президент.

Он заявил, что "поверхностные" рассуждения на межнациональные темы не должны быть публичными и уточнил, что "это непозволительно даже вам". "Это опасные игрушки", - отметил Путин.

Глава государства опроверг, что Республика Беларусь находится на довольствии России. "Можно как угодно относиться к Беларуси, белорусам, руководству Беларуси, но говорить, что она у нас на довольствии — некорректно!" - сказал он.

"Серьезный конфликт с президентом"

На вопрос корреспондента Север. Реалии о том, как прошло его выступление, Александр Сокуров ответил: "У меня произошел серьезный конфликт с президентом на этой встрече, поэтому я не могу ничего комментировать".

Свидетельницей этой полемики, среди прочих участников встречи, была правозащитница, член СПЧ Наталия Евдокимова. У нее тоже сложилось впечатление, что это был настоящий конфликт. По ее словам, она "очень расстроена" тем, как президент реагировал на слова Сокурова. "Например, когда Александр Николаевич сказал, что политика России стала враждебной ко всему миру и агрессивной, Путин ответил, что это не Россия враждебна, а есть часть мира, которая враждебно воспринимает Россию и хочет ей только плохого. И то, что Сокуров сказал о Чечне, тоже ему резко не понравилось – он ответил, что нельзя так про чеченцев говорить: пусть уходят. Я первый раз видела его в разговоре с Александром Николаевичем таким рассерженным, прямо желваки ходили", – говорит Наталия Евдокимова.

По ее словам, Путин много раз повторил Сокурову, что "надо думать, прежде чем говорить, что нельзя выносить в публичное пространство все свои мысли". По мнению Евдокимовой, резкий тон президента был смягчен только последней фразой, когда он заметил, что они с Сокуровым давно не общались наедине, и пригласил его на такую встречу.

В целом, по словам участников встречи членов СПЧ и президента, главными темами в разговоре стали пытки в колониях, судьба "Международного Мемориала " и правозащитного центра "Мемориал" (обе организации внесены в списки НКО-иностранных агентов – С.Р.), которые власти хотят ликвидировать.

Встреча членов СПЧ с президентом продлилась около 4 часов и проходила онлайн.

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