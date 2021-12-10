США ввели персональные санкции против начальников изолятора на Окрестина 6 10.12.2021, 20:24

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Санкции введены против Игоря Кенюха и Евгения Шапетько.

Госдепартамент ввел санкции против начальников изолятора в переулке Окрестина в Минске в связи с их участием, по мнению Вашингтона, в нарушениях прав человека. Об этом говорится в опубликованном в пятницу письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, пишет ТАСС.

«Госдепартамент вводит санкции <…> против следующих лиц за их причастность к грубым нарушениям прав человека: <…> Игорь Кенюх и Евгений Шапетько, руководители печально известного изолятора „Окрестина“ в Минске (Беларусь), за их причастность к грубым нарушениям прав человека, а именно к пыткам и/или жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и наказанию задержанных после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года», — утверждал дипломат.

Игорь Кенюх — начальник изолятора временного содержания ГУВД Мингорисполкома (Окрестина).

Евгений Шапетько — начальник ЦИП ГУВД Мингорисполкома (Окрестина).

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