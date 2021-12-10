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БОР подвел итоги 40-го дня забастовки

  • 10.12.2021, 20:43
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БОР подвел итоги 40-го дня забастовки

Количество неработающего населения составляет порядка 800 тысяч.

Команда Белорусского объединения подвела итоги сорокового дня забастовки.

Количество неработающего населения на сегодняшний день составляет порядка 800 тысяч из 4,2 млн трудоспособного населения. Это уволенные, ушедшие в отпуск, заболевшие коронавирусом, вышедшие в забастовку, погибшие от коронавируса.

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