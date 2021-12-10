«Белоруснефть» из-за санкций отменила свои планы на экспорт нефти в Германию 1 10.12.2021, 20:58

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Фактические поставки нефти в Германию прекратились уже в декабре.

«Белоруснефть» отменила свои планы по экспорту нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» на 2022 год, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в сфере трейдинга.

Сообщается, что компания может перенаправить нефть на экспорт на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, что приведет к снижению поставок российской нефти в Беларусь.

В октябре-декабре Беларусь могла бы отправить в Германию около 450 00 тонн нефти (об этом свидетельствует квартальный график). Нефть поставляется на нефтеперерабатывающий завод PCK Schewdt в Германии, который принадлежит Роснефти и итальянской компании Eni.

В ноябре, по информации Reuters, «Белоруснефть» объявила тендер на поставку в 2022 году в Германию. Но, по словам трейдеров, она продала компании Shell только часть запланированного объема экспорта, около 40 000 тонн. После объявления санкций компании отменили планы поставок на 2022 год.

Напомним, ранее сообщалось, что, судя по статистике, фактические поставки нефти в Германию прекратились уже в декабре.

Евросоюз 2 декабря объявил о решении включить в санкционные списки еще 11 предприятий. В том числе санкции введены против «Белоруснефти» и двух предприятий нефтехима — «Белшина» и «Гродно Азот».

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