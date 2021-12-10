Светлана Тихановская: Диктаторов нельзя перевоспитать 4 10.12.2021, 22:50

5,840

Светлана Тихановская

Белоруска выступила на Саммите за демократию.

Светлана Тихановская выступила на Саммите за демократию.

— Позвольте мне сказать, что я чувствую. Позвольте мне быть самой собой, — заявила Тихановская. — Я злюсь. Тысячи моих сограждан находятся в тюрьме, потому что они осмелились выступить против диктатора. Все началось как протест против фальсифицированных выборов, но стало борьбой за достоинство и справедливость. Белорусы были сыты по горло 27 годами жизни при управлении страной режимом. Они чувствовали, что заслуживают того, чтобы их уважали, а их голоса – слышали.

Она напомнила, что с прошлого года было задержано 40 000 человек, многие подвергались пыткам и унижениям. Более 300 тысяч были вынуждены бежать. И более 900 были признаны политическими заключенными.

— Среди них мой муж Сергей, который, скорее всего, будет приговорен к 15 или 20 годам лишения свободы на следующей неделе. Сегодня я здесь из-за него. Я не могу мириться с тем, что мои дети не видели своего отца 18 месяцев, — отметила Светлана Тихановская. — Некоторые матери никогда больше не увидят своих детей. Как Елена Бондаренко – мать художника Романа Бондаренко, убитого режимом. Некоторые дети никогда больше не увидят своих отцов. Как Настя – дочь Александра Тарайковского, застреленного внутренними войсками во время мирного протеста против фальсифицированных выборов.

Белоруска заявила, что сбита с толку, потому что не понимает, в чем разница между словами «мы очень глубоко, сильно обеспокоены» и «мы чрезвычайно, серьезно обеспокоены»?

— Я до сих пор не могу понять, как одной группе головорезов удается терроризировать всю Европу – c помощью захвата самолета или организации незаконного ввоза мигрантов. Почему эти люди до сих пор не столкнулись с какими-либо серьезными последствиями за свои бесчеловечные действия?

Недавно я услышала от одного министра иностранных дел: «Мы сделали все, что могли, и ничего не сработало». В его голосе слышались разочарование и усталость. К сожалению.

Но белорусы не могут сказать: «Мы сделали все, что могли, и ничего не получилось». Мы не можем вернуться домой. У нас отняли наш дом. И пока мы не вернем его, мы не остановимся.

Светлана Тихановская подчеркнула, что поддержка демократии в Беларуси не должна быть разовым действием и вместе взятые страны Европы являются самой мощной силой в современном мире.

— Позвольте мне внести ясность: диктаторов нельзя перевоспитать. На индивидуальном уровне, когда мы видим насильника, мы знаем, что делать: послать общее сообщение громко и ясно, что такое поведение будет иметь последствия. Этот насильник – проблема для всего района, а не только для соседей слева или справа. Почему же тогда мир делает так мало, когда речь заходит о насилии, происходящем совсем рядом, в соседней Беларуси? И какая у нас есть надежда, если мы не можем вместе отстаивать наши собственные ценности? — задалась она вопросом.

Тихановская выступила с предложением сделать следующий год годом совместного действия — «когда демократии дадут отпор и вернут себе инициативу».

— Я горжусь своими соотечественниками-белорусами. Наша борьба продолжается. Белорусы противостоят диктатуре самоотверженно и гордо, несмотря на ужас и страх. Я чувствую оптимизм. У нас зародилось качественно новое гражданское общество. Мы можем определить будущее демократической Беларуси. И мы полагаемся как на вашу помощь, так и на вашу последовательность. Спасибо вам и «Жыве Беларусь!» — заключила Светлана Тихановская.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».