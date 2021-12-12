«Круче Bayraktar»: в Украине начнут производить беспилотники нового поколения 22 12.12.2021, 11:04

8,110

Названа дата выпуска первой партии боевых дронов ANKA.

На украинско-турецком заводе, строящемся в Киевской области, будут производить реактивные беспилотники типа ANKA, способные действовать против других воздушных объектов.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в интервью "Радио Свобода".

"…завод строится сейчас в Василькове. Уже начал строиться завод, который будет производить украинско-турецкие беспилотники. В том числе ANKA – тяжелые беспилотники. В том числе украинские беспилотники, перспективные. В частности, речь может идти и о реактивных беспилотниках, которые являются перехватчиками. То есть они способны действовать против воздушных объектов, против других беспилотников. Даже против авиации пилотируемой. На них будут украинские двигатели и остальная турецкая авионика: корпус и т.п., - сказал он.

Арестович уточнил, что ANKA – это следующее поколение БПЛА после Bayraktar.

"Намного круче, да. Реактивные, не поршневые, а реактивные. Хотя будут такие, как ANKA, например, тяжелый. БПЛА, превышающий "Байрактар" по всем характеристикам", – отметил он.

По словам Арестовича, завод в Василькове в конце 2022 уже должен выпустить первую продукцию.

Производство украинских беспилотников

29 сентября был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством обороны Украины и турецкой компанией Bayraktar Savunma о строительстве и обустройству общего учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации БПЛА, а также проведения обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

Центр строят возле города Васильков Киевской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».