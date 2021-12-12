Стало известно, какие попавшие под «контрсанкции» бренды останутся в магазинах Беларуси 6 12.12.2021, 11:23

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У них есть производство в «несанкционных» странах.

С 1 января следующего года в Беларуси заработают санкции против импорта из 27 стран ЕС, США и некоторых других. Под запрет попали мясо, овощи, фрукты, орехи, соль, кондитерские изделия. Несмотря на санкции, товары некоторых популярных западных брендов могут остаться в белорусских магазинах, несмотря на запрет, потому что у них есть производство в «несанкционных» странах.

Office Life обратил внимание на пять таких брендов.

Kinder, Raffaello и Nutella

Под санкциями рискуют оказаться такие марки шоколада, как швейцарские Lindt и Toblerone или немецкие Ritter Sport, Merci и Toffifее. А популярный производитель итальянского шоколада Ferrero, скорее всего, не исчезнет из белорусских магазинов, потому что у него есть производство в России. Компании принадлежат несколько брендов, в том числе Raffaello и Nutella. Останется в продаже и продукция Kinder, но частично — в беларуских магазинах есть «Киндер Сюрпризы», сделанные в Польше, а России.

При этом сами конфеты Ferrero могут пропасть, потому что чаще всего в белорусских магазинах продавались наборы, сделанные в Италии.

Milka

Любители шоколадок Milka тоже могут выдохнуть. Производитель этой продукции — компания Mondelēz International — работает в нескольких странах, в том числе и в России. И на полках наших магазинов встречается преимущественно российская продукция из Владимирской области.

Сыр President

некоторые виды сыра President от французской марки Lactalis все же останутся, так как производят их в России. Среди них творожный сыр-мусс или разные плавленые сыры, а также мягкие сыры с плесенью. Везут к нам эти сыры из Московской и Тульской областей России. Сыр President есть у нас и сербский. Из этой страны поставляют брынзу и фету.

Nestle

У транснациональной компании Nestle штаб-квартира находится в Швейцарии, но производство также давно налажено в России.

Mentos, Meller и Fruittella

Популярные жевательные драже Mentos тоже могут оказаться под санкциями. Бренд принадлежит итальянско-нидерландской компании Perfetti Van Melle вместе с Chupa Chups, Meller и жевательными конфетами Fruittella. Но и у этих сладостей давно есть производство в России.

Mentos как жевательные резинки в белорусских магазинах чаще всего представлен продукцией российского производства. Ее привозят из Санкт-Петербурга. А вот жевательные драже нередко встречаются как раз из Нидерландов. Хотя тот же ирис Meller продается у нас российский, как и жевательные конфеты Fruittella.

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