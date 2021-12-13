Россиянам, сделавшим прививку иностранными вакцинами, выдадут QR-коды 13.12.2021, 13:27

Они смогут получить код на полгода по итогам теста на антитела.

Россияне, сделавшие прививку иностранной вакциной, тоже смогут оформить себе QR-код — они могут его получить на полгода по итогам теста на антитела, сообщила РБК вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Наши граждане, привитые иностранными вакцинами, могут также сдать тест на антитела, получить сертификат сроком действия полгода», — рассказала она на заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме. Это относится и к тем, кто привился «Спутником V» за рубежом. «Они [привитые за рубежом Sputnik V граждане] смогут, приехав или находясь здесь, сдать соответствующий анализ на антитела. При наличии антител им будет выдан соответствующий документ сроком на шесть месяцев», — сказала Голикова.

Об обсуждении в правительстве идеи QR-кодов по антителам в конце ноября рассказывали источники РБК. По словам собеседников, нормой выдачи сертификатов по антителам могут дополнить законопроекты об обязательных QR-кодах. Собеседники отмечали, это может также позволить получить QR-коды тем, кто привился иностранными вакцинами.

Один из источников отмечал, что сторонниками положительного «вердикта» по выдаче QR-кодов гражданам с антителами выступают в том числе представители российской элиты, поскольку многие ревакцинировались западными вакцинами, которые в России пока не признают.

Пока что в России не зарегистрирована ни одна иностранная вакцина. В Кремле вопрос о признании иностранных вакцин увязывали со взаимным признанием препаратов российского производства за рубежом.

Идею о выдаче QR-кодов тем, чьи анализы показали наличие в организме достаточного количества антител к коронавирусу, поддерживает более чем половина россиян (51%), показал опрос.

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