Рост безработицы и инфляция: какие сценарии ждут белорусскую экономику в следующем году 2 13.12.2021, 14:31

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Уже сейчас есть сигналы движения к рецессии.

Экономический прогноз чиновников на следующий год завязан на том, что внешняя конъюнктура не изменится и экспорт сохранится, но если эти надежды не оправдаются, то все остальные планы разрушатся «как карточный домик», заявил zerkalo.io экономист центра BEROC Дмитрий Крук.

— Вероятность того, что экспорт в натуральном выражении расти не будет, довольно высока. Во-первых, из-за того, что в нынешнем году сформирована высокая база, и при изменении внешней конъюнктуры даже сохранить ее будет очень сложно. Во-вторых, скажется эффект от санкций. Ну, а если «автоматического» роста экспорта нет, то это кардинально меняет всю среду и означает, что экономика с большой вероятностью попадет в рецессию. Уже сейчас есть сигналы движения к рецессии. Внутренний спрос уже полтора года находится в депрессивном состоянии, и пока не видно посылок, чтобы с ним ситуация поменялась. Такая же картина и в производстве. Те отрасли, которые не завязаны на экспорте, в основном балансируют на грани нуля: еще чуть-чуть сокращения спроса — и они уйдут в минус.

Есть еще два варианта

Наиболее вероятны в следующем году, по мнению эксперта, два возможных сценария: экспорт ощутимо снижается — теряет около 8% в натуральном выражении, или экспорт стагнирует, или проседает незначительно. В первом случае рецессия неизбежна, ВВП упадет, по меньшей мере, на 2−2,5%. Во втором случае нас ждет нулевой рост экономики, то есть стагнация.

— В таких сценариях очень много «развилок», потому что правительство как-то должно будет реагировать на отклонение от своего сценария. В этом случае состояние других показателей зависит от того, что предпримут власти. Если они будут пытаться предотвратить рецессию и оживить экономику бюджетным финансированием, то это еще больше раскрутит инфляцию. Если смирятся с падением, то цены будут расти умеренно, прогнозирует Дмитрий Крук.

Если ВВП упадет на 2−2,5%, в Беларуси может появиться новая проблема — безработица, считает Дмитрий Крук.

— Мы постепенно начнем двигаться к уровню безработицы в 5−6% от нынешних 4%. Может быть, на первый взгляд это и немного, но это несколько десятков тысяч потерявших работу людей по стране. Особенно болезненным рост безработицы будет для малых городов. Для Беларуси эта отчасти новая проблема. У нас все как-то привыкли считать, что для нас она неактуальна.

В случае падения экономики не стоит ждать роста реальных доходов населения, так как небольшой рост номинальной зарплаты будет съедаться инфляцией. Если рост будет нулевым, то они вырастут минимально — порядка 1%, а инфляция составит где-то 13%, вырастет и безработица.

— Пока вероятность указанных сценариев более-менее сопоставима, но есть важная оговорка. Это все сценарии «механистические», оцениваемые в рамках моделей. Если же экономика начнет погружаться в рецессию, то наслаивание накопленных проблем одна на другую — спад, долговой навес, дефицит ликвидности в иностранной валюте, инфляция — может «сорвать резьбу» и экономические механизмы могут выйти за рамки стандартной логики, приводя к качественным сдвигам — финансовой дестабилизации и связанной с ней глубокой рецессии. Для нынешней Беларуси такой сценарий также надо держать в уме.

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