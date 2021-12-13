Еще одна страна стала принимать белорусские сертификаты о вакцинации 3 13.12.2021, 15:35

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Теперь в эту страну белорусы могут полететь без сдачи ПЦР-теста.

В Казахстан теперь можно попасть с сертификатом о прививке, сделанной в Беларуси. Об этом сообщила авиакомпания «Белавиа»:

«Все иностранные граждане, направляющиеся в Казахстан, могут въезжать на территорию страны при предъявлении сертификата о вакцинации против COVID-19, выданной в Беларуси. В случае наличия у пассажира данного документа сдавать ПЦР-тест не нужно».

Отметим, что белорусские сертификаты о вакцинации российской прививкой «Спутник» все еще не принимаются в России.

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