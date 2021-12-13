В больницы Гродно госпитализированы 14 мигрантов

В больницы Гродно госпитализированы 14 мигрантов5
- 13.12.2021, 16:31
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В Беларуси все еще остаются сотни мигрантов.
На сегодня в больницах Гродно на стационарном лечении находятся 14 иностранных мигрантов, временно проживающих в торгово-логистическом центре «Брузги» на белорусско-польской границе. Как передает «Еврорадио», такую цифру называет пресс-служба Минздрава.
В Гродненском перинатальном центре находятся три новорожденных младенца вместе со своими матерями. Еще пятеро детей госпитализированы в областную детскую клинику.
Одна беременная женщина — в Гродненском перинатальном центре. Одного мужчину лечат в Гродненской университетской клинике, а другого — в Гродненском кардиодиспансере.
Состояние всех, как уверяют врачи, стабильное.
За последние дни из Беларуси в Ирак вернулись около трех тысяч мигрантов, однако их количество в Беларуси все еще довольно большое.