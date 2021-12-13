Пресс-секретаря А1 Николая Бределева осудили на 15 суток 5 13.12.2021, 17:19

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Николай Бределев

Об этом сообщила его мать.

Руководитель управления связей с общественностью компании А1 Николай Бределев получил 15 суток административного ареста. Об этом сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на маму Николая.

Женщина не знает, за что получил административный арест ее сын.

Напомним, 10 декабря в провластных телеграм-каналах появилось видео, на котором пресс-секретарь компании А1 Николай Бределев рассказывает, что передавал блогеру Мотолько информацию «связанную с его профессиональной деятельностью».

Посольство Австрии в Минске отреагировало на инцидент с задержанием Бределева.

В A1 Telekom Austria Group пообещали воспользоваться всеми доступными юридическими и дипломатическими способами для поддержки и защиты своих сотрудников. Также в компании заявили, что A1 Беларусь имеет строгие правила и процедуры, направленные на предотвращение незаконных утечек, и расследует любые возможные нарушения. Там заявили, что не получали официальных обвинений от властей Беларуси, Николай Бределев не имел технический доступ к информации, в распространении которой его обвинили.

«Мы (…) осуждаем действия белорусских властей. Основные права и свободы всех людей всегда должны быть защищены, -говорится в заявлении ведомства. — Мы интенсивно работаем по дипломатическим каналам и находимся в тесном сотрудничестве с австрийской компанией, чтобы оказать здесь поддержку», — заявили в МИД Австрии.

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