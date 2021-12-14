В Польше рассказали, кто еще пытается прорвать границу со стороны Беларуси 14.12.2021, 11:53

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Фото: Погранслужба Польши

Теперь поляки защищают кордон не только от мигрантов.

Польские журналисты Wirtualna Polska одни из первых, кто смог попасть на границу с Беларусью с начала введения чрезвычайного положения в сентябре. Они рассказали, что там происходит, и кто беспокоит жителей и военных, кроме мигрантов.

Вместе с военными или пограничниками журналисты проехались по «очаровательным деревушкам Подлясья, разбросанным среди полей и небольших холмов. Именно между ними пытаются проскользнуть мигранты с Ближнего Востока», рассказывают они.

По их словам, некоторые мигранты пытаются прорваться через болота. «Одни преуспевают, другие вынуждены возвращаться в Беларусь. Третьи задерживаются в глубине страны или на границе с Германией, которые чаще всего являются местом назначения. Те попадают в центры для беженцев».

Один из местных жителей, Тадеуш, который живет в 100 метрах от границы, рассказал:

«В июле ко мне пришли двое. Накормил, дал чаю и позвонил. Охрана приехала и отвезла их в центр». Он добавил: «Видно, как обходят деревни. Куда они будут деваться? Ведь здесь охранники и военные».

Как пишут журналисты, и местные жители, и пограничники смеются над фотографиями мигрантов,которые публикуют в СМИ. Например, кадр, где мигрант рубит дрова в куртке почти за 1000 долларов. Тему подхватили партийные СМИ и депутат Доминик Тарчиньски — якобы одежду мигрантам представили в качестве доказательства того, что оказавшиеся в лесах люди помощи не нуждаются.

А вот пограничники дорогой одежде не удивляются:

«Бедные остались там [на Родине]. Ведь они не могут позволить себе заплатить несколько тысяч евро или долларов за поездку. Не знаю, почему людей удивляет, что у кого-то была дорогая куртка или телефон. Если он может позволить себе выбраться оттуда и заплатить контрабандистам, то он тоже должен позволить себе дорогие вещи», — сказал один из них.

Кто еще пытается прорваться?

Кроме мигрантов, пограничники рассказали и о контрабандистах, которые тоже пытаются нелегально попасть в Польшу:

«С тех пор, как были придуманы границы, существует и контрабанда. Меняется только то [товар], что контрабандистам выгодно протащить».

Так, теперь поляки защищают границу и от контрабандистов, которые пытаются перевезти мигрантов из Беларуси. Именно они представляют собой самую большую проблему польских служб, пишет WP.

«Как только мы отрежем мигрантов от контрабандистов, проблема резко уменьшится», — рассказал пограничник.

Так, любое транспортное средство, имеющее регистрационный номер за пределами округа, контролируется. Таким образом, почти ежедневно задерживаются контрабандисты, которые едут за «клиентами».

«Это дает желаемые результаты, потому что желающих становится все меньше, хотя большие деньги все равно соблазняют», — пояснил собеседник WP.

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