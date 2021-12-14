Санкции в действии: ремонтный завод в Борисове не может выпускать броневики «Кайман» 5 14.12.2021, 12:07

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Предприятие оказалось на грани остановки.

Немного о том, насколько «не работают» санкции. 140-й ремонтный завод в Борисове под ними находится уже год – в декабре 2020 года предприятие угодило в списки ЕС. Это тот самый завод, который выпускает броневики «Кайман», пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Главная проблема – завод лишился финской брони, без которой выпускать «Кайманы» не может. Российские и китайские аналоги не подходят. Вторая проблема – завод не может ремонтировать технику.

Как итог – все статьи расходов урезаны до минимума. Премии ИТР не видели уже полгода.

Остается напомнить, что виновата в санкциях исключительно хунта, как бы она не старалась переложить ответственность на кого бы то ни было.

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