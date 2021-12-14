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Лидеров белорусской оппозиции Сергея Тихановского и Николая Статкевича осудили на 18 и 14 лет колонии усиленного режима

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  • 14.12.2021, 14:26
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Лидеров белорусской оппозиции Сергея Тихановского и Николая Статкевича осудили на 18 и 14 лет колонии усиленного режима

Белорусам предстоит освободить своих героев.

В следственном изоляторе Гомеля 14 декабря огласили незаконный приговор по «делу Тихановского».

Лидеров белорусской оппозиции Сергея Тихановского и Николая Статкевича приговорили к огромным срокам.

Сергея Тихановского осудили на 18 лет колонии усиленного режима.

Николая Статкевича осудили на 14 лет колонии особого режима.

Медиаконсультанта «Радио Свобода» Игоря Лосика приговорили к 15 годам колонии усиленного режима.

Минского блогера Владимира Цыгановича осудили на 15 лет колонии усиленного режима.

Оператора ютуб-канала «Страна для жизни» Артема Сакова и модератора соцсетей «Страна для жизни» Дмитрия Попова приговорили к 16 годам колонии усиленного режима.

Незаконные приговоры вынес судья Гомельского областного суда Николай Доля на выездном заседании в следственном изоляторе.

Судилище началось 24 июня, заседания проходили в СИЗО в закрытом режиме.

Белорусам теперь предстоит освободить своих героев.

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