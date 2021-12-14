Лидеров белорусской оппозиции Сергея Тихановского и Николая Статкевича осудили на 18 и 14 лет колонии усиленного режима

Лидеров белорусской оппозиции Сергея Тихановского и Николая Статкевича осудили на 18 и 14 лет колонии усиленного режима90
- 14.12.2021, 14:26
- 25,360
Белорусам предстоит освободить своих героев.
В следственном изоляторе Гомеля 14 декабря огласили незаконный приговор по «делу Тихановского».
Лидеров белорусской оппозиции Сергея Тихановского и Николая Статкевича приговорили к огромным срокам.
Сергея Тихановского осудили на 18 лет колонии усиленного режима.
Николая Статкевича осудили на 14 лет колонии особого режима.
Медиаконсультанта «Радио Свобода» Игоря Лосика приговорили к 15 годам колонии усиленного режима.
Минского блогера Владимира Цыгановича осудили на 15 лет колонии усиленного режима.
Оператора ютуб-канала «Страна для жизни» Артема Сакова и модератора соцсетей «Страна для жизни» Дмитрия Попова приговорили к 16 годам колонии усиленного режима.
Незаконные приговоры вынес судья Гомельского областного суда Николай Доля на выездном заседании в следственном изоляторе.
Судилище началось 24 июня, заседания проходили в СИЗО в закрытом режиме.
Белорусам теперь предстоит освободить своих героев.