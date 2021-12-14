Артемий Троицкий: Лукашенко, как тонкая осина, упадет от одного удара 6 14.12.2021, 14:41

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Артемий Троицкий

Приспешники тут же бросятся к самолетам, вертолетам и джипам, чтобы сбежать за границу.

Известный российский журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий, проживающий в настоящее время в Эстонии, в интервью Charter97.org сравнил авторитарные режимы Лукашенко и Путина и дал оптимистичный прогноз по поводу демонтажа незаконной власти в Беларуси.

– Вы принимаете участие работе Фонда культурной солидарности с Беларусью. В чем значение культурного протеста для революционных процессов в нашей стране? Как деятельность Фонда и другие культурные инициативы могут ослабить режим Лукашенко?

– Я оказался на орбите Фонда культурной солидарности, потому что у нас, в Таллинне, очень активная диаспора. Помимо политических акций солидарности, здесь проводят и культурные мероприятия – уже было несколько выставок белорусского современного искусства, а также несколько концертов и театральных представлений.

Сейчас мы пытаемся привезти в Таллинн экспозицию Владимира Цеслера. В общем, деятельность белорусской диаспоры тут активная, есть чем похвастаться. Ребята приглашали меня на эти акции – таким образом я и познакомился с ними, и мы стали разговаривать о каких-то совместных усилиях. Культура – это важнейшая и, возможно, наиболее приятная часть всей человеческой цивилизации. Без культуры деваться некуда.

Если говорить о событиях в Беларуси, то первое, что меня потрясло – невероятная активность музыкантов в летние и осенние месяцы 2020 года. Тогда были написано, записано и исполнено огромное количество песен, причем самых разных жанров. Это было ожидаемо от обычных «подозреваемых» типа панк-рокеров и рэперов, но там были и артисты классического жанра, и эстрадные, и те, кто исполняет народную музыку. Такого я не припомню, чтобы было абсолютно все.

Я никогда не наблюдал такого в России, чтобы поп-группы, которым место на «Евровидении», исполняли песни протеста. Совершенно немыслимая для России вещь. Мне показалось, что это мощная грань всего протестного движения.

Насколько культура, в частности, музыка эффективна? Сказать трудно, потому что с гитарами выступать против бронетранспортеров – не очень реалистичный сценарий, который, скорее всего, обернется жертвами и болью. Однако как средство эмоциональной поддержки протестующих, сплочения и единения нации, культура имеет огромное, если не решающее значение. Культура также может послужить делу международной солидарности с народом Беларуси.

Естественно, по-белорусски мало кто говорит, а также мало кто из жителей Европы бывал в Беларуси. Именно культура может стать тем языком, который позволит рассказать всему миру о том, что такое Беларусь, нынешний фашистский белорусский режим, протестное движение и так далее. Деятели культуры рассказывают об этом доступным языком, то есть языком песен, платов, картин и театральных постановок. Я думаю, что это в значительной степени ставит Беларусь на глобальную культурную карту.

– Как вы оцениваете сегодняшнюю политическую ситуацию в России? В чем схожесть и различие между режимами в Кремле и Минске?

– Режим в Кремле и Минске имеют очень много черт сходства. Наверное, белорусский режим более одиозен и менее хитер, чем российский, поэтому Лукашенко является 100% мировым изгоем. Вряд ли его кто-то поддержит, кроме Северной Кореи, Венесуэлы и еще пары стран в мире. Думаю, что даже китайцы предпочтут как-то скорее промолчать, чем сказать что-то во славу Лукашенко. Оба режима жестокие, авторитарные, держаться на беззаконии, репрессиях – это совершенно очевидно.

Есть и некоторая разница, которая настраивает меня лично на гораздо более оптимистический лад, когда речь заходит о Беларуси. Я уже говорил о том, что белорусский режим напоминает такую тонкую осину, а российский толстый баобаб. Белорусский режим предельно персонифицирован, он весь упирается в одного человека по имени Александр Лукашенко. Вокруг Лукашенко вообще непонятно, кто находятся.

Конечно, я думаю, что белорусы смогут назвать несколько фамилий каких-то ближайших приспешников Лукашенко. Однако это не такая история, как была с Гитлером, где были знаменитые сопреступники – Гиммлер, Риббентроп, Геббельс и так далее. Всех этих ребят потом повесили в Нюрнберге. По поводу Лукашенко тут только остается развести руками. В принципе, все упирается в него. Никаких больше ярких личностей и мощных лидеров за ним нет. Раньше еще шли разговоры про его тинейджера-сыночка, но сейчас и о сыночке ничего не слышно.

Поскольку этот режим настолько тонок, то создается впечатление, что в принципе одного удара по стволу этой осины, то есть по Лукашенко, в общем-то, будет достаточно для того, чтобы весь этот режим рассыпался, все его приспешники тут же бросились к самолетам, вертолетам, джипам и свалили на восточную границу, а народ вздохнул широкой грудью.

В России, к сожалению, мне кажется, такой сценарий невозможен. По этому толстенному баобабу можно бить сколько угодно – и будут ломаться только отдельные ветки. Даже если уйдет Путин, то все равно эта огромная коррумпированная система останется, все эти башни Кремля – армия, Следственный комитет, прокуратура, МВД, олигархи, личные друзья Путина. Эта система мне кажется более живучей, чем система Лукашенко.

Мой прогноз оптимистичен и заключается в том, что если не до конца этого года, то до конца следующего года режим Лукашенко тем или иным образом падет. Я не думаю, что Россия будет в это дело как-то особо вмешиваться. Для России будет принципиально важно, чтобы те, кто придут после Лукашенко, были лояльны Москве. Сам лично Лукашенко, я думаю, Кремлю не особо нужен, то есть, естественно, он классово близок, но человек он, как известно, безумный, малопредсказуемый, способный к обманам и нарушениям договоров. К тому же он слишком одиозный в глазах мировой общественности.

Для Путина и Кремля открытая поддержка Лукашенко тоже не очень выгодна. Так что, я думаю, Кремль действительно позаботится, чтобы новое правительство было не антикремлевским, но цепляться за одну личность, то есть делать всю ставку на этого усатого Таракана, в Москве не будут.

– И в самом деле, информационное поле периодически сотрясает информация о противоречиях между Путиным и Лукашенко. На фоне частых вызовов белорусского диктатора в Сочи, глава Кремля отказывается ехать в Минск на важные для Лукашенко мероприятия в рамках СНГ и «союзного государства». Насколько правитель Беларуси стал токсичным для Москвы и какие возможны сценарии?

– Я думаю, что он в меру токсичен. Если он был бы реально невыносимым для Москвы (как некоторые какое-то время назад писали, что Путин сильно Лукашенко не любит и даже ненавидит), то уж, думаю, в силах Путина было бы послать пару батальонов спецназа к Дому правительства в Минске и так или иначе отстранить Лукашенко от власти или даже ликвидировать.

До сих пор Путин этого не сделал, несмотря на определенную токсичность. Это говорит о том, что в общем-то в Кремле Лукашенко терпеть могут. Есть такая английская пословица, что лучше старый черт, чем новый неизвестно кто. В этом смысле я думаю, что Кремль не будет предпринимать никаких активных усилий для того, чтобы Лукашенко сбросить.

Я думаю, что российские аналитики трезво оценивают шансы Лукашенко. Они прекрасно понимают, что весь народ в Беларуси против Лукашенко и без материальной поддержки Москвы ему конец. Поэтому я даже думаю, что в Кремле так тихо надеются, что ситуация решиться таким-то образом, и им важно, чтобы в нужный момент быстренько продвинуть своих людей на руководящие посты в Беларуси.

– Как вы оцениваете протестный потенциал белорусов на сегодняшний день?

– В Беларуси я был давно, наверное, года три назад, поэтому мне трудно сказать. Чтобы говорить о протестном потенциале, нужно отталкиваться от настроений и атмосферы в обществе. Люди подавлены, либо они полны энтузиазма, они устали или полны энергии и так далее. Не находясь в Беларуси и не общаясь с этими людьми, мне трудно давать какую-то оценку.

Конечно, я понимаю, что настроения в Беларуси, скажем так, мрачные. По моему мнению, во многом это связано с тем, что люди понимают: победа уже была почти у них в руках. В августе-сентябре надо было сделать один или даже полшага для того, чтобы дожать ситуацию, когда власть была деморализована, а Лукашенко находился в истерике.

К сожалению, эти полшага не были сделаны, поэтому все отложилось в долгий ящик. Вот это чувство обидного поражения, когда победа была почти в руках, и деморализует людей.

– Что бы хотели сказать белорусам, которые и сегодня не «сложили оружия» и продолжают борьбу за перемены в стране?

– Я бы сказал, что ваше дело правое, вы победите, в этом сомнения нет. Это вопрос только времени, а не вопрос свершившегося факта. Так что в этом смысле надо быть оптимистами. Я сам в этом отношение тоже 100% оптимист.

Я бы сказал, что нужно извлечь уроки из поражений. Поражения должны не только деморализовать, но и учить, и вдохновлять. Я думаю, что процитирую революционера Ленина: «Надо идти другим путем». Белорусы уже доказали, что мирный протест у них получается очень красивым, но не до конца эффективным, значит, нужно думать о еще каких-то способах сопротивления режиму, которые приведут к его падению. Что это за способы? Это уже белорусам виднее, тут я никаких рецептов дать не могу, тем более не будучи политиком.

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