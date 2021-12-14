Участников фолк-группы Irdorath Владимира и Надежду Калач осудили на два года 1 14.12.2021, 19:20

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Супругов Владимира и Надежду и еще 14 человек задержали на праздновании дня рождения.

В суде Советского района Минска 14 декабря вынесли приговор участникам фолк-группы Irdorath Владимиру и Надежде Калач. Музыкантов обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч.1 ст. 342 УК), передает zerkalo.io.

Как сообщает лишенный регистрации Правозащитный центр «Весна», дело рассматривал судья Александр Якунчихин, гособвинитель — помощница прокурора Ольга Емельянченко.

Супругов Владимира и Надежду Калач Калач и еще 14 человек задержали 2 августа на праздновании дня рождения Надежды.

Сначала всем инкриминировали неповиновение сотрудникам милиции (ст. 24.3 КоАП) за то, что не открыли ворота дома под Минском. А затем стало известно, что на шестерых из них завели уголовные дела. До суда Владимир и Надежда удерживались в СИЗО № 1 Минска.

На судебном заседании гособвинитель Емельянченко запросила для обвиняемых по два года лишения свободы.

Судья согласился с предложением обвинения и вынес приговор: по два года лишения свободы в колонии общего режима.

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