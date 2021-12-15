Инсайд: внутри системы Лукашенко начался хаос 8 15.12.2021, 8:42

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Над указаниями из центра чиновники смеются, а силовики доносят друг на друга.

Чем сильнее власть стремится показать свою жестокость, тем яснее становится понятна ложная сущность данных посылов.

Через жестокие приговоры лидерам политического движения и героям Беларуси режим хотел показать свои "зубы". Но картинка "мы можем все" оказалась фикцией, пишет телеграм-канал CYNIC.

Система накалилась до предела. Причины "брожения" долгое время были не совсем понятны рядовым сотрудникам, но вскоре тайна "вскрылась". В силовых учреждениях начался очередной массовой "перетрах". Все как в советские времена - есть число тех, кого нужно пустить под нож. Никакие возражения не принимаются - план по увольнениям нужно выполнить.

Из-за этого внутри системы началась эра политической турбулентности (тот, кто постоянно транслирует Лукашенко эти гениальные мысли, очень уж явно работает "не туда"). Началось то, чего Лукашенко пытался избегать весь август 2020, - крысятничество. Рядовые сотрудники подставляют друг друга перед начальством, пишут кляузы и обвиняют в работе на "змагаров". Причем каждый обвиняет каждого, ищет какие-то доказательства, после чего материалы отправляются начальству, которое выносит вердикт об увольнениях.

Источник пишет: В этом цирке уродов останутся 50/50 - хитрые предатели и твердолобые ябатьки, которым до осознания сущности "стратегии" еще лет 30 ползти, поэтому рулить на низовом уровне будут как раз хитрые приспособленцы с ножом за пазухой.

Прежний аппарат "солидарности" развалился. Если кто-то опаздывает, каждый считает своим долгом немедленно сообщить о нарушении начальству. Так они зарабатывают "очки" и считают, что не попадут под волну увольнений.

Сотрудники, которые не причастны к пыткам и репрессиям, спокойно ждут увольнения и готовят чемоданы. Остальные - бегают наперегонки "наверх", потому что из "окровавленных" далеко не все останутся на должностях - многих уволят и оставят на произвол судьбы.

Логика режима понятна: замазав "мелких" сотрудников в крови, Лука лишил их возможности "бежать за границу" и рассказывать подробности. Но теперь "верные псы" стали обузой, поэтому расходный материал пускают в утиль без всякого сожаления. Им не поможет даже пресловутая "горизонтальная ротация".

И пока одни соревнуются в мастерстве написания доносов на коллег (а это очень "здоровая" атмосфера для коллектива - она никого не выматывает), другие работают с "верхами", отправляя информацию с низов.

Итак, мы помним, что Лукашенко все чаще озвучивает какие-то дикие фантазии. Причем, как верно замечают "зрители" и эксперты, диктатор выкидывает все реплики искренне. Тут Чалый прав - их автор не сомневается в том, что он говорит. И дело не совсем в том, что он это придумывает - ему так докладывают.

По собранной информации, вся "сводка" новостного потока формируется в 2 вариантах. Один - тот, который озвучивает Лукашенко, - придумывается специально для похвалы и стенд-апа (Поэтому авторы юмористических текстов так часто на совещаниях водят ручкой по бумаге - они стараются не смеяться, так как знают, кто и в каких обстоятельствах придумывал очередной "перл"). Второй вариант - для внутреннего пользования. Именно в соответствии с ним стараются генерировать идеи силовики.

Но тут проблема - у Лукашенко после каждого "перла" появляется гениальная мысль, которая должна выполняться беспрекословно, поэтому найти точку соприкосновения между адекватным и "колхозным" действием невозможно. При этом опасно давать Лукашенко в руки реальную сводку - все будут мгновенно уволены.

Этот симбиоз идей вниз посылается с опаской - чаще вообще остается в Центре, поэтому "на местах" вперемешку с дурдомом с увольнениями началась эра "псевдоавтономии" (без всяких для этого предпосылок и механизмов) с парочкой странных поручений из центра. "Местные" пишут: "Сидим, ждем указаний. Сначала с них ржем, потом отправляем отчет, что все выполнено. Если наступает пора проверок, то начинается полный "каюк".

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