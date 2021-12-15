«У режима уже нет денег, чтобы себя обслуживать» 6 15.12.2021, 8:46

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Безработица и «тунеядские» тарифы выведут белорусов на улицы?

Экономисты считают, что одним из реальных сценариев следующего года станет рецессия и сильная безработица. Особенно сильно ее могут на себе прочувствовать маленькие города.

Безработные в Беларуси автоматически попадают в списки «тунеядцев», что означает астрономические счета за коммунальные услуги для владельцев квартир.

Во что это может вылиться? Сайт Charter97.org поговорил с пресс-секретарем Белорусского объединения рабочих (БОР) Ольгой Котович.

— Судя по той статистике, которая попала вчера в Сеть по двум районам, в Беларуси каждый шестой попал в «тунеядский» список. Есть, конечно, вероятность сбоев. Например, тех же студентов иногда ошибочно заносят в базу, когда они не успевают по месту прописки предоставить справку о том, что они поступили в университет.

Если говорить в целом — очень большое количество людей попали в эту базу. Это и те, кто выехал, и репрессированные белорусы. Из тех, кто попал в списки, к моим коллегам, наверное, кто-то и обращался, но лично ко мне пока нет. Возможно, некоторые люди сами еще не в курсе, что они в этой базе.

— Неработающих белорусов становится все больше из-за волны массовых увольнений, которая началась осенью. Продолжается ли так называемая оптимизация? На какой она стадии?

— Да, эта «оптимизация» продолжается. Вчера нам стало известно, что она идет даже в музыкальных школах. В той же музыкальной школе имени Ахремчика, которая когда-то была «неприкасаемая» по сути своей, есть список нескольких десятков преподавателей на увольнение. То есть это охватило уже не только заводы, а существенную часть страны. Из чего можно сделать закономерный вывод, что у системы нет денег даже на то, чтобы саму себя обслуживать.

— Имеют ли возможность уволенные искать работу на других госпредприятиях или им туда закрыта дорога?

— К нам обращался ряд людей, которые по таким спискам были уволены, и они на данном этапе не могут найти себе работу. Они обращаются за помощью в поисках работы, иногда получается перенаправить их к каким-нибудь частникам, когда есть такая возможность. Но это удается крайне редко, потому что частный бизнес тоже затянул пояса.

— Один из сценариев, который предсказывают белорусские экономисты, — массовая безработица в следующем году. Особенно — в малых городах. Как вы считаете, насколько это реально?

— Это скорее неизбежно, чем реально. При таком количестве уволенных, при том, что ребята, которых увольняют по спискам с госпредприятий, не могут найти себе работу, им просто будет некуда деваться. Еще надо выплачивать налог на «тунеядство», который пока не отменен, плюс повышенные цен на услуги ЖКХ. Ситуация может стать достаточно серьезной.

— Сегодня есть большая проблема с выездом за границу — тяжело получить визу, есть ковидные ограничения. Многим безработным просто некуда деться. Плюс вышеупомянутые тунеядские тарифы и рост цен. Будет ли нарастать социальное напряжение в стране?

— Да, конечно. Рост цен на продукты первой необходимости, рост цен на лекарства, плюс лекарства в большинстве своем некачественные, потому что у нас большинство зарубежных наименований, из той же Британии, запрещены. Плюс ухудшение медицины и образования – я вообще не могу себе представить, кто у нас останется работать в этих сферах, раз увольняют даже лучших. Если раньше в школу и так не особо кто хотел идти работать, то сейчас в принципе трудно будет найти людей, которые согласятся на эти условия и на эти зарплаты.

— Во что это может вылиться?

— Пока, к сожалению, кроме слова «катастрофа» в голову ничего не приходит. Очень хочется верить в то, что белорусы поднимутся и начнут исправлять эту ситуацию. Иначе это приведет к падению уровня образования и росту безработицы. Я не представляю, как люди собираются выживать.

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