Федерация трещит 3 Телеграм-канал «Сито Сократа»

15.12.2021, 13:54

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«Падишахи» уже расправили плечи.

«Манифест Сокурова», озвученный на совещании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, – уникального органа «пеньковой суверенной демократии» – без преувеличения крупное событие 2021 года для всей России. Даже, если судить только по реакции самого одиозного «падишаха» РФ Кадырова, который обратился к самому тупому элементу путинской машины террора, главе СКР Бастрыкину с призывом проверить выступление режиссера Сокурова на экстремизм. В социальных сетях уже почти неделю бушует пожар негодования против сокуровской «крамолы», ведь, по мнению Путина деятель искусства затронул деликатные темы очень непрофессионально, без знания предмета. Дошло до того, что разъяренные толпы кремлевских троллей, призывающих линчевать Сокурова или упечь в каталажку по статье 280.1. УК РФ «Публичные призывы направленные на нарушение территориальной целостности РФ», пришлось гасить Пескову, пообещавшему, что репрессий пока не будет.

Что же привело путинскую верхушку в неописуемую ярость?

Имеет смысл остановиться лишь на вопросах текущего состояния Российской Федерации. Собственно существующая модель административно-политической организации страны переживает невиданный кризис. Путинские силовики по уши, если не сказать глубже, увлеклись геополитикой, а бюджетные деньги россиян утекают на содержание иждивенческих сателлитных диктатур Лукашенко или Асада, «черных дыр», таких как Абхазия или «РЮО». В тоже время «великий Север» России и Поволжье, из которых Москва (столица самой себя) высасывает все соки, приходят в тотальный упадок.

Огромные ресурсы исконной России вбухиваются также в Северный Кавказ, подобный бездонной бочке: сколько на него не сжигай средств, а он все равно малоразвитый. Даже если посудить по поведению представителей чеченской или дагестанской «золотой молодежи», которые так же и остаются быдловатыми «детьми гор». Однако дерзкие выходцы из национальных республик не только рассекают по столицам федерации, но и культивируют философию вытеснения русских, Кавказ уже стал мононациональным, как до экспедиций генерала Ермолова. Он двести лет назад говорил, что ментально волчьи стаи местных племен не перевоспитать, и они моментально загрызут Россию, как только почувствуют ее слабину. Вот и Сокуров подчеркивает, что в случае войны с НАТО в тылу у РФ возникнет страшная смута коренных народов, у которых сейчас мощнейшее лобби в Кремле. Даже без войны, Россию ждет приближение исламской революции: «Революцию можно предотвратить, но не победить…». Решением проблемы кризисной федерации может быть пересмотр ее структуры, вплоть до исключения из нее тех, кому русская идея, как кость в горле.

Откровения Сокурова, который наивно верит в «что Конституция-то еще жива», выплеснули Путина из теплой информационной «ванны». Он осознал, что политика окружения «глубинного народа» частоколом обмана дала трещину, а на горизонте маячит что-то очень страшное. Из его уст прозвучали слова: «У нас две тысячи территориальных претензий по стране!» Как в таких условиях вообще можно заниматься экспортом «федерализации»?..

Путинская машина перед сходом с рельсов взялась крепить федерализм. 14 декабря по горячим следам ненадежный и бунтующий Татарстан лишили поста «президента». Ведь в РФ только один Путин может так величаться. Дальше больше закручивания гаек: продвигается идея убрать из названий России принадлежность к национальности. Скоро вообще не будет никаких «Татарстанов», «Башкирий» или «Мордовий», а только Казанская, Уфимская или Саранская области. Только бы хлипкая федерация не треснула, но поможет ли это уже, ведь «падишахи» расправили плечи.

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