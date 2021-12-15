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В Германии двух российских дипломатов объявили персонами нон грата

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  • 15.12.2021, 19:48
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В Германии двух российских дипломатов объявили персонами нон грата

ФРГ вышлет двух дипломатов после приговора по делу об убийстве.

Германия вышлет двух сотрудников российского посольства, после того как суд в Берлине приговорил россиянина к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок.

Министр заявила, что убийство было «серьезным нарушением законов Германии и ее суверенитета» и значительно осложнит российско-немецкие отношения.

Она также добавила, что МИД ФРГ вызвал российского посла, ему сообщили о том, что два сотрудника посольства объявлены персонами нон грата.

Приговор 56-летнему россиянину берлинский суд вынес 15 декабря. Он согласился с прокуратурой в том, что убийство было совершено по «государственному приказу» и киллер действовал по заказу российских властей. Хангошвили застрелили в парке в Берлине в августе 2019 года.

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