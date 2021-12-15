В Бресте хотят построить мечеть имени Кадырова
- 15.12.2021, 20:12
- 4,532
Этот вопрос поднял муфтий Беларуси.
Белорусские мусульмане хотят построить в Бресте мечеть имени Ахмата Кадырова, первого президента Чечни и отца нынешнего руководителя республики Рамзана Кадырова. Этот вопрос поднял муфтий Беларуси Абу-Бекир Хазрат Шабанович, пишет информационное агентство «Чечня сегодня».
Встреча Шабановича с руководителем аппарата Духовного управления мусульман Чеченской Республики Супьяном Курбановым прошла в Беларуси. На ней лидер белорусских мусульман обратился к муфтию Чечни с просьбой о ходатайстве перед руководством Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова о строительстве мечети. Фонд занимается строительством и реконструкцией мечетей по всему миру.