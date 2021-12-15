В Бресте хотят построить мечеть имени Кадырова 15.12.2021, 20:12

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Этот вопрос поднял муфтий Беларуси.

Белорусские мусульмане хотят построить в Бресте мечеть имени Ахмата Кадырова, первого президента Чечни и отца нынешнего руководителя республики Рамзана Кадырова. Этот вопрос поднял муфтий Беларуси Абу-Бекир Хазрат Шабанович, пишет информационное агентство «Чечня сегодня».

Встреча Шабановича с руководителем аппарата Духовного управления мусульман Чеченской Республики Супьяном Курбановым прошла в Беларуси. На ней лидер белорусских мусульман обратился к муфтию Чечни с просьбой о ходатайстве перед руководством Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова о строительстве мечети. Фонд занимается строительством и реконструкцией мечетей по всему миру.

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