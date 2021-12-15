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Преподаватель журфака БГУ арестована на 15 суток

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  • 15.12.2021, 20:30
  • 6,006
Преподаватель журфака БГУ арестована на 15 суток

Ксения Мартуль была задержана вчера прямо во время лекции.

Преподаватель факультета журналистики БГУ Ксения Мартуль арестована на 15 суток, сообщают белорусские медиа со ссылкой на мужа задержанной

Ксения Мартуль была задержана вчера прямо во время лекции.

Ее судили по статье о распространении экстремистских материалов. Телеграм-канал «Гендерный пробел» о гендерных стереотипах в обществе, который вела Мартуль, захвачен ГУБОПиКом.

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