Преподаватель журфака БГУ арестована на 15 суток 6 15.12.2021, 20:30

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Ксения Мартуль была задержана вчера прямо во время лекции.

Преподаватель факультета журналистики БГУ Ксения Мартуль арестована на 15 суток, сообщают белорусские медиа со ссылкой на мужа задержанной

Ксения Мартуль была задержана вчера прямо во время лекции.

Ее судили по статье о распространении экстремистских материалов. Телеграм-канал «Гендерный пробел» о гендерных стереотипах в обществе, который вела Мартуль, захвачен ГУБОПиКом.

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