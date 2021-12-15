Шарль Мишель: Мы едины в поддержке белорусского народа 2 15.12.2021, 21:22

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Шарль Мишель

Об этом президент Евросовета заявил на саммите Восточного партнерства.

Выступая сегодня на саммите Восточного партнерства, президент Европейского совета Шарль Мишель вспомнил Беларусь, передает «Радыё Свабода».

«Нам не хватает одной страны, которой сегодня нет. Для Беларуси пустое место является символическим местом. Несколько дней назад вместе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем я встречался с представителями белорусской демократической оппозицией. Я услышал об их борьбе их первых уст и я видел их мужество.

Мы едины в поддержке белорусского народа и его стремлению к демократическому будущему».

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