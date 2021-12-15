Глава МИД Румынии: Бухарест намерен поддерживать белорусскую оппозицию 15.12.2021, 21:47

Румыния намерена использовать санкционные механизмы против режима Лукашенко.

Официальный Бухарест планирует развивать диалог с представителями белорусской оппозиции, поскольку Румыния как член ЕС заинтересована в распространении европейских ценностей в сопредельных с Евросоюзом государствах. Об этом 8 декабря в ходе интервью бухарестскому телеканалу Digi24 заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

По словам главы румынского внешнеполитического ведомства, в настоящее время Бухарест обеспокоен ситуацией на белорусско-польской границе, а также выражает озабоченность в связи с осуществляемым командой Лукашенко давлением на инакомыслящих граждан.

«Румыния была соавтором различных санкций против Минска, и эти механизма мы будем использовать в дальнейшем».

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