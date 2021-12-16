В Беларуси еще больше замедлился рост ВВП 3 16.12.2021, 16:53

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Даже по официальным данным, «затормозили» сельское хозяйство и промышленность.

Валовой внутренний продукт Беларуси еще больше замедлил рост. В январе-ноябре этот показатель вырос на 2,3% к аналогичному периоду прошлого года. Это следует из официальных данных Белстата, пишет zerkalo.io. ВВП за 11 месяцев составил 158,3 млрд рублей в текущих ценах.

В январе-октябре рост ВВП был на уровне 2,4% к аналогичному периоду прошлого года, в январе-сентябре — на уровне 2,7%, в январе-августе — 3%.

Замедление роста ВВП в Беларуси связано с сокращением производства в сельском хозяйстве, отмечали ранее эксперты Евразийского банка развития. Также «затормозила» промышленность.

В Нацбанке ранее отмечали, что низкая инвестиционная активность на фоне сохранения высокой неопределенности и повышенных рисков, а также недостаточный потребительский спрос продолжили в третьем квартале этого года оказывать сдерживающее влияние на темпы экономического роста.

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