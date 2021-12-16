На границе с Польшей задержали контрабандную партию белорусских сигарет на почти 2 миллиона евро 2 16.12.2021, 18:25

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Сигареты перевозили под видом сладостей.

На границе с Польшей 14 декабря литовские таможенники обнаружили около полумиллиона пачек сигарет, которые перевозили под видом сладостей. Водителем автомобиля оказался гражданин Украины, сообщает zerkalo.io со ссылкой на Литовскую таможню.

Контрабанду обнаружили в ходе стандартной проверки автомобилей на границе. Водитель фуры заявил, что перевозил сладости из Эстонии через Литву в Бельгию, но таможенники заметили, что документы были поданы неправильно и решили осмотреть перевозимые конфеты. Вскоре выяснилось, что полуприцеп заполнен коробками с сигаретами.

После детального осмотра было установлено, что в полуприцепе перевозились не менее 500 тысяч пачек сигарет Winston Classic с белорусскими акцизными марками. Их стоимость, включая налоги, составляет 1,86 миллиона евро.

Гражданин Украины, управлявший грузовиком, задержан на два дня. Вопрос о его заключении под стражу будет решаться суде. В данный момент следствие по делу о незаконном распоряжения акцизными товарами ведет прокуратура.

Напомним, последняя неудачная попытка провезти белорусские сигареты контрабандой была в воскресенье, 28 ноября. Тогда литовские таможенники задержали крупную партию сигарет, которые были спрятаны в древесных плитах. Внутри них были вырезаны полости, в которых находились сигареты. Всего обнаружили 550 коробок, стоимость которых с обязательными налогами составляет 987 000 евро. Водителя автомобиля задержали, по факту контрабанды возбуждено досудебное расследование.

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